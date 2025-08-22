Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi iCloud+ fiyatlarına zam geldi! 2025 zamlı iCloud+ paketlerine yüzde kaç zam geldi, zamlı 50 GB, 200 GB ve 2 TB paket ne kadar oldu?

        iCloud+ fiyatlarına yüzde 60 zam geldi! 50 GB, 200 GB ve 2 TB iCloud+ paketi ne kadar oldu?

        Apple, Türkiye'deki kullanıcılarını ilgilendiren bir karar verdi ve iCloud+ bulut depolama hizmetlerine zam yaptı. Yüzde 60'lık zam sonrası fiyatlar yeniden güncellenirken, 6 TB ve 12 TB'lık planlarda değişiklik olmadı. İşte, iCloud+ zammı sonrası güncel iCloud+ fiyatları...

        Giriş: 22.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:06
          Apple, Türkiye'de iCloud+ paket fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Fiyatlar yaklaşık yüzde 60 oranında yükselirken, 6 TB ve 12 TB’lık planlarda değişiklik olmadı ancak diğer paketlerde maliyetler yükseldi. İşte, 2025 Ağustos zamlı iCloud+ paket fiyatları...

          APPLE iCLOUD+ PAKETLERİNE ZAM YAPTI

          Apple, iCloud+ fiyatlarına yüzde 60 zam yaptı. 50 GB’lık paket 15 TL, 200 GB’lık paket 50 TL, 2 TB’lık paket ise 150 TL zamlandı.

          2025 AĞUSTOS ZAMLI iCLOUD+ PAKETLERİ

          iCloud+ 50 GB: 24,99 TL’den 39,99 TL’ye

          iCloud+ 200 GB: 79,99 TL’den 129,99 TL’ye

          iCloud+ 2 TB: 249,99 TL’den 399,99 TL’ye yükseldi.

          Ancak, yüksek kapasiteli 6 TB (1.299,99 TL) ve 12 TB (2.499,99 TL) paketlerinde fiyatlar sabit kaldı.

