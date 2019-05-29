Herkes özellikle panjurlarına ve alarm sistemine çok dikkat etsin. Çantam aşağı kattaydı. Onun içinden bir şeyler ve bir de ehliyetimi almışlar. Sonra hiçbir şeye dokunmadan kapıları açık bırakıp gitmişler. Muhtemelen kimliği görünce kim olduğumu görüp çıktılar. Zarif hırsızlarmış.