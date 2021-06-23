Kadın teröristler anlattı! PKK’da cinsel saldırılar

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İçişleri Bakanlığı’nın raporu PKK/KCK ve PYD/YPG’deki kadın ve çocuk istismarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütü kadın ve çocuk istismarı konulu raporunda örgüt içerisinde yaşananlara ayrıntılarıyla yer verildi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, örgütün kan kaybettiği dönemde açığa çıkan terörist ihtiyaçlarını karşılamak üzere kadınları kendi saflarına çekmek için özgürlük temasını propaganda aracı olarak kullandığı belirtildi. PKK’lı kadınlar ve çocuklar örgüt kamplarında yaşadıklarını anlattılar. Kadınların ve çocukların anlattıklarını İçişleri Bakanlığı rapora dönüştürdü.

CİNSEL İSTİSMAR VE ŞİDDET

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün kadına bakışı, cinsel istismara uğrayan örgüt mensupları ile olaya tanık olanların ifadesi ve çocuk istismarı konuları yer aldı. Örgüte katılırken kendilerine "kardeş" diye hitap edildiği daha sonra cinsel istismara uğradıklarını anlatan kadınların evlerinden kaçışlarının altında ise zorla evlendirme ve şiddet olaylarının yattığı belirtildi.

SAPIK ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ

Raporda, kadınlar, terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan’ın kendi için Suriye’den getirttiği oyun çağındaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kadınlar. Terörist Kalkan’ın örgüt içinde adının "biçirpinin Abbas" yani "Sapık Abbas" olduğunu da anlattı.

Terörist başı Murat Karayılan’ın ise cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki "Dilan" kod adlı teröristin el bombasıyla intihar ettiği ifade edildi. 2021 yılında teslim olan biri teröristin eskiden kadınların hamile kalınca idam edildiği yeni dönemde ise doğum sonrasında tutuklandıklarını anlattı. Bebeklerin ise ellerinden alınarak Irak ve İran’da başka ailelere verildiğini söyledi. Genellikle çocukların Mahmur Kampı’na gönderildiğinin altını çizdiler.

HAMİLE KADINI NEHRE ATTILAR

Raporda, hamile kalan kadınların çoğunun örgüt yöneticilerinin seçtiği yakın korumalar olduğuna dikkat çekildi.

2020 yılında teslim olan örgüt mensubunun ifadesinde “Dersim kod adlı Süleyman Şahin adlı terörist nöbet tutuğum mevziiye geldi. Bana cinsel istismarda bulunmak istedi, saldırdı. Karşı koydum. Bana vurunca baygınlık geçirdim. Sonra gözlerimi KDP’ye ait bir hastanede açtım. Cinsel saldırıya uğradığımı kanamam olunca anladım. Daha sonra Şam’da tedavi gördüm.” bu sözlerle PKK’nın kadınları istismarını anlattı.

CİNSEL SALDIRI VE İSTİSMAR

Kadın terörist kendisine cinsel istismarda bulunan teröristi vurduğunu ve sonrasında yaşadıkları da İçişleri Bakanlığı’nın raporunda yer aldı. İşte o ifadeler:

"Gare bölgesinde dere yatağında yıkanırken Yusuf Zerdeş kod adlı terörist bana cinsel istismarda bulundu. Bende onu silahıyla vurdum. Yanımda Rojin Van kod adlı terörist vardı. Sesini çıkarmadı. Sonra bana ‘olayı kimseye anlatma’ diye söylediler."

UYUŞTURUCUYLA CİNSEL İSTİSMAR

Bir başka kadın terörist ise 2018 yılında gözleri bağlandıktan sonra ıssız bir yere götürülerek cinsel saldırıya uğradığını, uyuşturucu iğne yaparak kendisine cinsel istismarda bulunan iki teröristi vurarak öldürdüğünü anlattı.

RAPORDA ÖLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI VAR

Raporda ölen çocukların fotoğraflarının yanı sıra eğitim sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verildi.

Çocuklara yemin ettiren teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı raporda, teslim olan teröristler, çocuk yaşta nasıl kandırılıp dağa çıkarıldıklarını anlattılar.

Çocukların kimisini çoban olarak çalışırken, kimisini parkta oynarken, kimisini polis seni arıyor saklayalım diye kandırıldıktan sonra dağa çıkarıldığı ortaya çıktı.

"HDP binasında zengin olur rahat yaşarsın" şeklindeki sözlerle kandırıldığını anlatan çocukların yanı sıra, kimisi de internet kafe de kandırdığını söyledi. Teröristler çocuk yaşlarda kamplarda neler yaşadıkları tek tek anlattılar.

TERÖR ÖRGÜTÜ NEDEN ÇOCUKLARI KULLANIYOR?

*Kandırılmaya ve yönlendirmeye daha açıklar,

*Kanlı eylemlerde kullanılmaya müsait olmaları

*Çatışmalarda kolayca yönlendirilebilme kullanılmaları

*Üst düzey yöneticiler açısından tehdit oluşturmamaları

*Yetişkinlere göre örgütten firar etme eğilimleri daha az

*Güvenlik güçlerini ahlaki açıdan ikileme düşürme çabası