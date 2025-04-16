İçişleri Bakanlığı'ndan "12/12 çalışma sistemi" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde, "12/12 çalışma sistemi" uygulandığına dair paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzde, “12/12 çalışma sistemi” uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. Konu; ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir. Gerçek dışı yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi saygıyla duyurulur" denildi.

REKLAM advertisement1

12/12 ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistemde sabah ve akşam olmak üzere iki vardiya bulunur ve çalışanlar genellikle 12 saatlik vardiyalarda çalışır. Bu sistemde işin devamlılığı sağlanırken çalışanların günlük olarak daha uzun süre dinlenme imkanı bulunur.

Ancak uzun çalışma saatleri, fiziksel ve zihinsel yorgunluğu artırabilir. Bu şekildeki çalışma düzeninde haftada toplam 72 saat, yılda ise 3756 saat hizmet verilir.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzde “12/12 çalışma sistemi” uygulandığına dair iddialar yer almaktadır.



Konu; ilimizde belli aralıklarla yapılan rutin huzur ve asayiş uygulamalarıyla ilgilidir.



Gerçek dışı yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi… https://t.co/DftQvS1h2p — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 16, 2025