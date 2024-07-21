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        Haberler Gündem Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

        Türkiye genelinde, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Denetimlerde 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:16 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:16
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        400 bin 980 sürücüye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

        Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 400 bin 980 araca/sürücüye işlem yapıldı."

        Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Ali Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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        #trafik denetimi
        #Ali Yerlikaya
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