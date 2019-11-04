İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa’da yaptığı konuşmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert tepki geldi. Bakan Soylu, “Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı. Programa Soylu’nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, daire başkanları, polis merkezi amirleri ve emniyet personeli katıldı. Programda Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Güven Masası" adlı film ve çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili tanıtım filmi izlendi. Eğitim programına katılan teşkilat üyelerine hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, “Bizim polis teşkilatımız Türkiye’de yapılan güven araştırmalarının tamamında ilk 3 sıradadır. Eksiklerimiz yok mu, elbette var, varacağımız mesafe elbette var. Bu eksiklerimizi kapatmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktayı da önemsiyoruz. Bu noktadaki moralin hem teşkilatıma hem bütün milletimize yayıldığını anlıyor, görüyoruz. Aynı zamanda özellikle 15 Temmuz’un getirdiği süreçlerle birlikte bir taraftan asayiş olaylarında ciddi bir dağınıklıkla karşı karşıyaydık. Bu büyük teşkilat hemen derlenip toparlandı. Kolları sıvadı ve sadece terörle mücadele değil, organize suçlardan bütün örgütlü suçlara kadar büyük bir başarıya imza attı” diye konuştu.



Emniyetin çok önemli bir mücadeleye imza attığını söyleyen Bakan Soylu, “Güven Masası oluşturduk. Meselelere ayrıştırarak bakmak zorundayız. Vatandaşlarımızın bizden hizmet kalitesi beklentileri yükselmektedir. Bizim yapmamız gereken beklentiyi karşılamaktır. Polis akademimizde 3 bin kadın polis adayımızın eğitimleri devam etmektedir. Polislik eğitimi alıyorlar, hem de vatandaşlarla ilişkiler ve temas konusunda eğitim alıyorlar” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDEN AHMAĞA SÖYLÜYORUM"

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa’da yaptığı konuşmaya ilişkin, “Terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda, Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun, bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alıp 9 aylık çocuklarımızı, bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin, Türk kardeşlerimizin sabah dükkânını açmasını engelleyecek, çocukların okula gitmesini engelleyecek, bunun belediye başkanlığını yapacak, sen de Avrupa Birliği’ne Türkiye’yi şikâyet edeceksin, yazıklar olsun” dedi.

İMAMOĞLU'NDAN İÇ İŞLERİ BAKANI SOYLU'YA YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir açıklaması oldu. Bir yandan kayyum atamaları da devam ederken, sizin Strazburg’da yaptığınız konuşmayı eleştirdi. Onun cümleleriyle söyleyeceğim; “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa sesleniyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” sorusuna şu karşılığı verdi:

“Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Bu seviye noktasından söyledikleri ve yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum. Ve bu seviye noktasında söyledikleri, yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle kurmak isterim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Yine ben onu devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum ama yeter! Bıktım artık! Artık davet ede ede o da bir karşılık bulmadı. Birincisi; ben, Strasburg’da Türkiye’yi nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube’da var. Bir-iki kelimeyi bilgi edinip, bunu söylemek… Sadece işte böyle araştırmadan, lafını bilmeden, bugün söylediğini yarın unutan kişiler ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp, ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir. Ben, o seviyeyi bilmiyorum. Ama ben, Strasburg’da memleketimi gayet iyi savundum. Onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve şiddetle, mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa’nın Türkiye’yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım. Aynı zamanda, buraya gelip raportör olarak çalışan heyete, hükümetin izin vermesi konusunun önemli olduğunu söyledim ve hükümete teşekkür ettim. Birçok içeriği var. Ben, orada geçerli şeyleri tek tek sıraladım. Bu konuda benim milliyetçiliğimi, benim milli duygularımı eleştirecek veya bunları seviyelendirecek… Makamını bir kenara koyuyorum; öyle bir Allah’ın kulu yok. Benim kimseyi sorgulamayacağım gibi, o da sorgulayamaz. Zaten Allah’a havale ediyorum onu. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah’a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa’yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı’na yakışmadı.”