Soylu, 14 Temmuz Çarşamba akşamı meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hükümet binası ve Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin bulunduğu alandaki çalışmaları inceleyen Soylu, çalışmalarla ilgili Rize Valisi Kemal Çeber ve diğer yetkililerden bilgi aldı.
Görev başındaki personel ile vatandaşların bayramını da tebrik eden Soylu, bazı çocuklara bayram harçlığı verdi.
İncelemeleri sırasında, bir gazetecinin bölgede beklenen yağış uyarısıyla ilgili sorusu üzerine, Vali Çeber'den bu konuda bilgi alan Soylu, konuyla ilgili belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılar yapıldığını, muhtarlara bilgi verildiğini ve ilgili kurumların sosyal medya aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi.
AFAD'da yapacakları toplantıda, bölgedeki çalışmaları ele alacaklarını ifade eden Soylu, "Son çalışmalar ne noktada, hem arama kurtarma çalışmaları ne noktadadır hem iyileştirme çalışmaları hangi aşamaya geldi, bütün bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Bu konuda atmamız gereken bir adım varsa onu atacağız." dedi.
Soylu, "Beklenen yağış öncesi tahliye edilmesi gereken evler var mı?" sorusu üzerine de, "Geçen haftaki selden kaynaklanan riskli evler konusunda, hemen hemen riskli evlerin tamamı tahliye edildi. Orada herhangi bir risk unsuru söz konusu değil. Ancak yağmurla ilgili gerekli bütün çağrıları da aynı şekilde devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, daha sonra AFAD'a geçerek, burada yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Soylu'ya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de eşlik etti.
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