Soylu'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre içişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Tedavim evde devam edecek, eşim ve kızım negatife döndü" dedi.

Bakan Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"EVDEN DEVAM EDECEK"

Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evden devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü. Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz Milletimize şükranlarımı arz ediyorum.