Bakan Soylu: İstiklal saldırısı Münbiç'ten oldu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.

Terörle mücadelede konusunda açıklama yapan Soylu, "Terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor" dedi.

"18 CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ"

Bakan Soylu, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır" diye konuşurken, "Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir" bilgisini paylaştı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SALDIRI

İstiklal Caddesi'nde 6 sivilin öldüğü terör saldırısı ve Mersin'de polisevi saldırısı hakkında konuşan Süleyman Soylu, "Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır" ifadelerini kullandı.