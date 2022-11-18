İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İfadesinde Taksim'de iki kez keşif yaptığını söyleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın, bu anlara ilişkin İstiklal Caddesi'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi de kameraya yansıdı.

Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor.