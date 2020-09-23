İçişleri Bakanı Soylu: “Bu gün buraya girerken Şırnak’ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. İstihbari olarak biliyoruz. Biz görmeden insansız hava aracıyla takip edip, ondan sonra gerekli operasyonu yapıyoruz. Hangi teröristin nerede yaşadığını nerede bulunduğunu biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu’yu biraz bilseler, bize neden yakalamadınız diye sormazlar. Tendürek’te 4’ümüz yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Kars bölgesinde olağanüstü bir mücadele ortaya koyuldu. İran’dan gelme olasılığı var ama Iğdır’da terörist kalmadı.”

"PAŞALARIMIZIN TAMAMI GÖNÜLLÜ GİTTİ"

Terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti. Bir tayinle gitmedi. Kiminin 5., kiminin 6. şarkı bitirmeye gittiler

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