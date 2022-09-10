"7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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