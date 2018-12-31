İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriye'ye dönenlerin sayısı için, "290 bini aşmış durumda. Önümüzdeki süreçte oradaki gelişmeye paralel olarak sayının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Anadolu Ajansı'na konuştu.

Suriye'ye yönelik operasyonları değerlendiren Çataklı, "Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında bölgedeki düzenin her geçen gün biraz daha oturması, yaşam koşullarının düzelme eğilimine girmesi ve güvenliğin artması dolayısıyla ülkemizden söz konusu bölgelere yönelik geri dönüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.

"Göç idarelerimiz dönüşleri teşvik etmek bakımından mülakatlar ve bilgilendirme dahil olmak üzere değişik faaliyetler yürütüyor" derken, Suriye'ye dönenlerin sayısının 290 bini aştığını söyledi.