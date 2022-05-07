Sürüklenen tekne kurtarıldı

Karaada açıklarında pervanesine halat dolanan ve denizde sürüklenen tekne olduğu ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler içindeki 4 kişiyle sürüklenen tekneyi KIYEM-6 botuna yedekledi. Tekne Bodrum Marina'ya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı

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