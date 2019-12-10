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ALS hastalığına Ice Bucket Challenge (buz kovası meydan okuması) ile dikkat çeken eski beyzbol oyuncusu Pete Frates 34 yaşında hayatını kaybetti.
Ice Bucket Challenge, ALS hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak için 5 yıl önce başlatıldı. ALS, omurilik ve beyindeki motor nöronların ölümü nedeniyle felce yol açan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bilinen bir tedavisi ise henüz yok.
ALS hastası Pat Quinn, Ice Bucket Challenge ile meydan okumayı başardı ve yayılmasını başlattı, ancak Frates ve ailesi dahil olduğunda bu meydan okuma sosyal medyada patladı. İşlem ise oldukça basitti. Katılımcılar bir kova buzlu su alıp, başlarının üstünden döktüler ve sosyal medyada başkalarının da aynı şeyi yapması ya da hayır kurumuna bağış yapması için çağrıda bulundular.
BİNLERCE İNSAN KATILDI
Ünlüler, spor yıldızları, David Beckham, Bill Gates, Anna Wintour ve Donald Trump gibi politikacılar dahil binlerce insan katıldı. Çevrimiçi videolar milyonlarca kez izlendi.
Frates, “ALS buz kovası düellosu, bu ülke için eğlenceli ve ALS ile yaşayan hepimiz için bir fark yaratıyor” diye konuşmuştu.
Mücadele, Washington DC merkezli ALS Derneği için yalnızca 115 milyon dolar dahil, dünya çapında yaklaşık 220 milyon dolarlık bir artış sağladı.
Ice Bucket Challenge'ın sağladığı fonların yardımıyla, ALS'nin sebepleri ve potansiyel tedavileri üzerine araştırmalara önemli yatırımlar yapıldı. Dünyanın dört bir yanındaki onlarca araştırma kurumu, biriktirilen paradan faydalandı.
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