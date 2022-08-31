Icardi'de Fenerbahçe de devrede!

Uzun süredir santrfor arayışlarını sürdüren ve İspanyol basınına göre Maxi Gomez transferine nokta koymaya hazırlanan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe, Galatasaray'la görüşmeler yürüten Mauro Icardi için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini haberleştirdi.

Habere göre Galatasaray, Ligue 1 şampiyonunu kadrosunda düşünmediği Arjantinli forvet oyuncusu için görüşmelere başladı ancak taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Bu esnada Fenerbahçe PSG'nin kapısını çaldı ve 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız ekibinin şartlarını sordu.

Öte yandan Gianluca Di Marzio'ya göre ise Galatasaray, Icardi transferi için girişimlerini yoğunlaştırmış durumda.

Geçen sezon Paris temsilcisinde 30 maça çıkan tecrübeli forvet, 5 gole imza attı.