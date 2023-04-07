Icardi, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadesini kullanmıştı.

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU´ nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevkler şu şekilde:

Ayrıca Galatasaray ile Beşiktaş da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'lık oldu.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da 'hakaretleri' nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.