Icardi'den Wanda Nara'nın yeni sevgilisine dava

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014'te başlayan evliliği, 21 Mart'ta sona erdi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara, başta iki kızlarının velayeti olmak üzere pek çok kez çeşitli nedenlerle karşı karşıya geldi. Icardi ile Nara bir kez daha çatışma yaşadı.

Mauro Icardi, Wanda Nara’nın sevgilisi Martin Migueles’in, kızlarından birine sosyal medyada yayımlanan bir videoda uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

"MEDYANIN VE SOKAKTAKİ İNSANLARIN TACİZİNE MARUZ KALIYORLAR"

Mauro Icardi’nin mahkemeye gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı; "Aylar geçti ve iş taahhütlerime geri dönmek zorunda kalsam da kızlarımın refahı için mücadeleyi bırakmadım. Francesca ve Isabella, şu anda 10 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu, uygunsuz bir gösteri hayatı yaşıyorlar. Medyanın ve sokaktaki insanların tacizine maruz kalıyorlar; tüm bunlar, doğup büyüdükleri ve yaşlarına uygun, normal çocuklar gibi yaşadıkları Avrupa'da asla başlarına gelmedi. Şu anda uzaktayım, kızlarımın hayat merkezlerine dönmeleri ve çocukluklarına uygun, sağlıklı bir varoluşa sahip olmaları için diplomatik ve hukuki bir mücadeleyi takip ediyorum. Arjantin'de (kızlarım ve ben) yaşadığımız ve birlikte olmak için çabaladığımız, kızlarla ilişkimizde her türlü engeli ve kısıtlamayı çekerken, bizzat siz kızların benim partnerimle ilişki kurmasını yasaklamanızın ardından, şimdi kızım Francesca'yı, Wanda Nara'nın sosyal ağlarında açıkça yayınladığı bir videoda görüyorum. Bu videodan, kızımın uyurken onun yeni erkek arkadaşı bay Martin Migueles tarafından dokunulduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu kişi, (tıpkı önceki partneri gibi) şüpheli bir geçmişe sahip olup, bilinen 'Elias Piccirillo'nun ortağı olmakla itham edilmektedir ve bu kişi şu anda Ezeiza cezaevinde tutukludur."

"KIZLARIMLA MAHREM BİR ŞEKİLDE VAKİT GEÇİRMEKTEDİR" Mauro Icardi, sözlerine şöyle devam etti; "Hiç şüphesiz bu, Nara'nın yakın zamanda edindiği başka bir 'yeni erkek arkadaş' ilişkisidir ve şimdiden kızlarımla mahrem bir şekilde vakit geçirmektedir. Annenin kamuya açıkça yaydığı videonun ışığında, kızım tamamen savunmasız durumdadır, çünkü kızım uyurken bir yabancı tarafından 'dokunulmuş' veya 'okşanmıştır' ve bu kabul edilemez. Bir aile yargıcı olarak yüksek bilginizin farkındadır ki, çocuk istismarlarının çoğu aile içinde meydana gelmektedir. Bu nedenle, bir baba olarak, bir yabancının aile üyelerinin önünde kızıma dokunmasının 'doğallaştırılması' beni daha da endişelendiriyor." "KIZIMIN BİR YABANCI TARAFINDAN DOKUNMAMASINI TALEP ETMENİZ İÇİN YALVARIYORUM" Açık konuşmak istiyorum sayın Yargıç, ben kızımın istismara uğradığını söylemiyorum; size gelip kızımın bir yabancı tarafından dokunmamasını talep etmeniz için yalvarıyorum. Kızlarımın benim partnerimle iletişimini kısıtlayan bu davadaki kişi sizdiniz, ancak şimdi Nara'nın 'sıradaki yeni erkek arkadaşının' 10 yaşındaki kızıma uygunsuz şekilde dokunmasına izin veriyorsunuz; oysa kızım uyuduğu için 'okşanmayı' kabul etme veya reddetme rızasını bile gösteremez."