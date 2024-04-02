Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

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Galatasaray'a Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Üç puanın önemine değinen Arjantinli yıldız, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.

"SALDIRIYA CEVAP VERİRİZ" Konuşmasında Fenerbahçe'ye de göndermede bulunan Icardi, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.