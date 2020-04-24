Ibrahimovic ülkesinde maça çıkacak!

Hammarby kulübünden yapılan açıklamada 24 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle 11:00'de oynanacak hazırlık maçında Zlatan Ibrahimovic'in de yer alacağı açıklandı. Maçın canlı yayınlanacağını duyuran Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sana bi sihir yapmamı ister misin?" sözleriyle kullandı.

Los Angeles Galaxy'deki sözleşmesi bittikten sonra devre arasında Milan'a transfer olan 39 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, çıktığı 10 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.