2003'ten 2011'e kadar Trabzonspor formasını terleten ve gösterişli futboluyla iz bırakan Ibrahima Yattara futbola geri dönüyor! Denizli yerel basınından Denizli24Haber'in aktardığına göre Denizli Süper Amatör Lig ekibi Yeşil Çivril Belediyespor, 2015'te futbolu bırakan 41 yaşındaki Gineliyle el sıkıştı!

2014-15'te Belçika 3. Lig ekiplerinden La Louviere Centre'la futbolu bırakan Yattara'nın kısa süre içerisinde Çivril'e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan sonra kısa süre Mersin İdman Yurdu formasını da terleten Yattara, bir süre İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevini de yürütmüştü.