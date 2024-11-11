İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İbrahim Yılmaz var. Peki İbrahim Yılmaz kimdir?

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

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Fenomen İbrahim Yılmaz'ın Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Yılmaz'ın YouTube hesabında ise 2,67 milyon abonesi var. Aslen Çorumlu olan Yılmaz, "Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada belli bir popülerliğe ulaştı. Kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıkan İbrahim Yılmaz, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri oldu.

Fenomen İbrahim Yılmaz, sosyal medyada "Beni takip edin, ödül kazanın" şeklinde video paylaşımlarıyla biliniyor. 2010 yılında kendi güvenlik şirketini kuran Yılmaz, 2015 yılında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasına adını yazdırdı. Yılmaz 2018 yılında, Forbes dergisi tarafından Türkiye'nin en başarılı 30 yaş altı iş insanları listesine girdi. Türkiye’de güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve sosyal medyada çektiği videolarla tanınan İbrahim Yılmaz, Armed Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.