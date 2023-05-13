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Türkiye Futbol Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralı konusunda Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya geldi. Geçen cuma yapılan ve saatler süren toplantıda, Süper Kulüp başkanları tek tek kendi görüşlerini aktardı.

Kulüplerin çoğunluğu yabancı sayısının, sınırsız olmasını dile getirirken, 8+3 kuralının uygulanmasını isteyenler de oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şu anda uygulanan 8+3 yabancı oyuncu kuralından yana olduğunu ifade etti. Ali Koç, çoğunluğun görüşüne katılabileceklerini de belirtti.



Farklı görüşlerin ortaya çıkması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, farklı bir formül üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Önümüzdeki hafta toplanacak olan Futbol Federasyonu yönetim kurulu, yeni sezonda uygulanması düşünülen yabancı kuralı için bir karar verecek.



Riva’da yapılan toplantıya katılımın düşük olması dikkat çekti. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, yeni sezonda bazı yaptırımların olacağını söylemesi, bu yaptırımların çoğunun parasal olacağını ifade etmesi kulüp yöneticilerinin tepkisine neden oldu. Uzun saatler süren toplantı sonuç alınamadan dağıldı.



Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz kulüp yöneticileri, mali sıkıntıların arttığını bu koşullarda eşit olmayan bir yarışın içerisinde olduklarını söyledi. Özellikle Anadolu takımlarının ekonomik olarak bu tabloyu sürdürebilmelerinin çok güç olduğunun altını çizdiler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un istekleri doğrultusunda alınacak kararların Türk futbolunu baltalayacağının altı çizildi. Asli sorunun altyapıların gerçek bir kimliğe kavuşturulması gerektiği, takımlarda Türk oyuncu sayısının daha fazla olmasının ülke futboluna ve sosyal yaşama katkı sağlayacağını da vurguladılar.



Öte yandan; Galatasaray Kulübünün yabancı kuralının sınırsız olması konusunda ısrarlı olması, Beşiktaş’ın ise taleplerinin dikkate alınmayacağı yönünde serzenişte bulunması, toplantının en alıcı anı oldu.



Federasyon yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, yeni sezonda yabancı kuralı için 7+4 ya da sınırsız olma gibi iki seçenek üzerinde durulacak.

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