Galatasaray 4. dakikada attığı golle Konyaspor’u yendi. Savunmanın hatası sonucu oluşan pozisyonda topu iyi takip eden Mostafa, 3 puanı getiren golü atan isim oldu.

Erken gelen gol taraftarları farklı skor için umutlandırdı doğal olarak. Ancak son yılların en kötü Galatasaray'ı vardı sahada. İlk yarı biraz daha topa sahip olma, atak yapma çabası izledik. Birkaç pozisyonda buldular. İkinci golü atamadılar. İlk 45 dakika böyle sonuçlanınca, konuk takım atak oynamayı ve sonuca gitmeyi istedi. Kazanma arzusu üst düzeydeydi.

İkinci yarıyla birlikte herkesin şaşırdığı hatta yadırgadığı bir oyun izledik. Konyaspor maçın son düdüğüne dek üstünlüğü elinde tuttu. Sarı-Kırmızılı oyuncular ise savunmadan çıkmakta zorlandılar.

Teknik direktör Fatih Terim, "İkinci yarı iyi savunma yaptık" diyerek, rakibin baskısına direndiklerini söyledi. Bu söylem bile Galatasaray'ın ne kadar kötü oynadığının itirafıydı.

Oyunu ele geçiren, topu iyi kullanan, şut atan, pozisyon bulan Konyaspor'un kaliteli bir golcüsü olsa maçın skoru çok farklı olurdu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında bile pozisyona giren bir takım vardı sahada. Yeşil-Beyazlılar yenilgiye tanışırken, oynadıkları güzel futbolla teselli olacaktır.

Asıl tartışılması gereken, Galatasaray neden bu kadar kötü oynuyor sorusudur. Elindeki tüm oyuncuları deneyen, hamleler yapan Fatih Terim’in kötü mücadelenin çaresini bulması gerekir. Şans yanlarında olmasa ne golü atabilirlerdi, ne de galibiyeti alabilirlerdi. Muslera’nın kurtardıklarını da göz önüne alırsak, Sarı-Kırmızılılar için şans faktörünü söylemekte yarar var.

Öncelikle, Galatasaray savunması oyun kuramıyor. Bekler ileri gidemediler. Orta saha savunmaya yaslanınca, top ve saha Konyaspor’a kaldı. Baskıyı kırmak için pas oyunu yapılamadı. Bunun en temel nedeni orta sahanın çok etkisiz oluşuydu. Terim hoca, bu sorunun farkındadır şüphesiz. Sezon başından bu yana bu alandaki sıkıntı giderilemedi. Eldeki, çok iyi forvet elemanları her zaman kurtarıcı olamıyorlar. Pozisyon bulmak için iyi bir organizasyona gereksinim var. Bu da bir bütün olarak olmak zorunda. Takımın aksayan bir yanı bu çarkın işleyişini bozuyor.

Konyaspor karşılaşmasında işlemeyen çok hat vardı. İkinci yarı kötü bir Galatasaray izledik. Bu oyun Sarı-Kırmızılı takımın büyüklüğüne yakışmadı. Bunun altını çizerek söylemeliyiz. Ne var ki, kötü oyuna karşın 3 puan zirve yarışı adına büyük kazanım oldu.

Kendi sahasında seyirci desteği altında bu kadar ezik oyunun sorumlusu elbette başta teknik kadro sonra da futbolculardır. Bireysel özelliklerini ve mücadeleyi sahaya yansıtmaları gerekirdi. Şampiyonluğa oynayan bir takımın sergilediği futbol bu kadar kötü olmamalıydı.