İbrahim Yıldız yazdı: İki farklı oyun!

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Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray kaybetmeden yola devam ediyorlar. Her hafta birinin takılacağı öngörülse de, kazanıyorlar.

Galatasaray, zor gibi gözüken deplasmanda Alanyaspor’u farklı bir skorla yenerken tek devrelik oyunla yetindi. Her iki takım arasında güç farkı, oyuncu kalitesi, kulübe zenginliği tartışılmaz. Böyle olunca Galatasaray, Fenerbahçe gibi rakiplerine karşı üstünlük kurmada zorlanmıyor. İki takımın, açık ara şampiyonluk yarışını sürdürmesi bu gerçeğin somut örneği. İkisi dışında öteki takımlar arasından ciddi bir fark yok. Puanlara bakıldığında bunu görmek mümkün. Şunu söylemek gerekirse, bu sezon ligin kalitesi çok düşük.

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Üstelik sürekli yakınmalar, eleştiriler, suçu başkasında aramalar futboldan çok farklı konuların konuşulmasına neden oldu. Hala da sürüyor. Öncelikle kulüplerin mali zorluklar yaşadıkları, oyuncularına maaş ödemelerinin geciktiği ciddi bir sorun olarak çözüm bekliyor. Tüm bunlar yok sayılarak, hakemler üzerinden yapılan tartışmalar fotoğrafın gerçek yüzünü gizlemekten öteye gitmiyor. Gerçekleri konuşmak yerine, işin özüne girmeden salt skora endeksli yorumlar futbolumuza yarardan çok zarar verir hale geldi. Ne yazık ki, bu sarmalın içerisinde doğruları söylemek toz bulutunun arasında kaybolup gidiyor. Futbol Federasyonu ile ilgili yakınmalar sezon bitimine az bir süre kala bitmek bilmiyor. Genel kurul yapılsın diyen takımlara karşı yapılmasın diyenlerin ayak sürtmesini anlamak mümkün değil. Eğer, temmuz ayında yapılması açıklanan genel kurul o tarihte yapılır ise, gelecek sezon başlamadan sorunlar yaşanacak. REKLAM

Bu konuya nokta koyup; Galatasaray’ın galibiyetine dönmek gerekirse, Alanyaspor ilk yarı harika bir oyun çıkardı. Topa daha çok hakim oldular. Pozisyona girmekte zorlanmadılar. Orta saha üstünlüğünü ele geçirdiler. Sarı-Kırmızılı takım baskı karşısında bocaladı. Hatta, ilk 30 dakika oyunda hiç yoktular. Bu yarıda, yüksek kaliteli bir mücadele izledik. Alanyaspor’un kenar oyuncuları Oğuz ile Yusuf, Galatasaray savunmasını çok zorladı. Bu tür oyunlarda golü bulamazsanız sonuç almak mümkün olmuyor. İkinci yarıyla birlikte bu gerçeği yaşadık. Bireysel oyuncuların, ortaya çıkması ile birlikte maçın seyri değişti. Okan Buruk, Kaan ile Ziyech’i oyuna alarak takımın ofansif gücünü yükseltti. Tüm enerjisi tüketen Alanyaspor, karşısındaki gücün üstesinden gelemedi. Gelemezdi. İki takım arasındaki fark skora da yansıdı. Barış’ın iki benzer golü, Ziyech’in güzel vuruşu ve kapanışı boş kaleye topu atan Icardi ile yapan Sarı-Kırmızılılar beklenilen galibiyeti zorlanmadan kazandı.

Alanyaspor’un 64.dakika da 10 kişi kalması işi biraz daha kolaylaştıran bir gelişme oldu elbette. 11’e 11 olsa da Alanyaspor’un puan alması mümkün gibi gözükmedi. Topu Galatasaray ceza sahasına kadar iyi getiren Alanyasporlu oyuncuların son vuruş becerisi sınırlıydı. Öyle olmasa ilk yarı golü bulabilirlerdi. Sonuç olarak iki takım arasındaki kalite farkı sonucu belirledi.