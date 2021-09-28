Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ikinci karşılaşmasında güçlü rakibi Ajax’a 2-0 yenildi.

Maç öncesi tabloya bakıldığında iç karartıcı bir durum vardı. Siyah-Beyazlı takım 11 oyuncusundan yoksundu. Hollanda ekibi ise tecrübesi ve gücü ile karşılaşmanın favorisiydi doğal olarak. Hatta, Beşiktaş’ın farklı yenileceğini söyleyenler olduğu gibi düşünenler de çoğunluktaydı.

Siyah-Beyazlıların zor bir süreçten geçtiği gerçek. Kadro kurmakta zorlanıyorlar. Gençlerle mücadele ettiler. Serdar ile Berkay ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynadılar. Onlar adına çok zor olsa da tecrübe kazanmaları adına da önemliydi. Hayal kurdukları işi gerçekleştirmiş oldular. İyi niyetle güzel bir mücadele ortaya koydular.

Vida, Welinton, Atiba, N’Koudou, Ghezzal, Pjanic, Larin, Montero, Teixeira, Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle kadroda yoktular. Neredeyse takımın tamamından yoksundu Beşiktaş. Bir takımın bu kadar eksik oynaması herhalde tarihte yoktur. Buna karşın genç oyuncuların verilen görevi yapmak için ortaya koydukları performans dikkat çekti.

Aslında, Beşiktaş özkaynak düzenini futbolumuza kazandıran bir takım. Ajax karşılaşmasında bir kez daha gördük. Altyapıdan yetişen oyuncuların gelecek adına ne kadar önemli olduğuna tanık olduk.

Kaleci Ersin ve Rıdvan’la başlayan gençleşme operasyonu, zorunluluktan da olsa Serdar ve Berkay’la devam ediyor. Yeni transfer Can’ı da bu gençler içerisinde unutmamak gerekir.

Sakatlıklardan dolayı formayı giyen bu çocuklar bir anlamda Sergen Yalçın’ın da elini güçlendirdi. Elinde her zaman hazır bir oyuncu grubunun olmasının farkında Sergen hoca.

Karşılaşmanın dönüm noktası Batshuayi’nin direkten dönen topu oldu. Ardından, Ajax’ın baskısını izledik. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamen Beşiktaş ceza sahası önünde oynandı. Kaleci Ersin’in yaptığı kurtarışlar takımın ayakta kalmasını sağladı.

İkinci yarı yapılan değişiklikler takıma biraz daha direnç kazandırdı. Kenan’ın attığı golün sayılmaması, hakemin yönetimini de tartışılır hale getirdi. Fransız hakemin iyi niyetli olmadığı çok net biçimde sahaya yansıdı.

Hollanda ekibi, tecrübesi bir yana oldukça diri bir takım. Sürekli oyuncu satmasına karşın alttan gelenlerle sistemi sürdürüyorlar. Bu da onların Avrupa’nın en önemli takımlardan biri olmasının en temel göstergesi.

Beşiktaş, ideal kadrosu ile sahada olsaydı oyun ve sonuç çok farklı olabilirdi. Bu nedenle İstanbul’daki maç bize daha sağlıklı bir yorum imkanı tanıyacak.

Eksik kadro bir yana, Kenan ve Batshuayi başta olmak üzere rakip alanda top tutamayış dikkat çekti. Sergen Yalçın, elindeki kadroya göre bir taktik uyguladı. Ajax, nasıl olsa bu takımı yeneriz özgüveni ile sahadaydı. Beşiktaş’ın eksik olduğunu biliyorlardı. Buna göre oynadılar.

Beşiktaş yenilse de, genç oyuncuları kazandı. Sonuç ne olursu olsun, futbolumuzun geleceği adına övüneceğimiz bir gece yaşadık…