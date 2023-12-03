İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'ın enerjisi yok
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.
İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:
Avrupa serüvenine nokta koyan Beşiktaş, Belçika ekibine farklı yenilmenin moralsizliğini üzerinden atamamış.
Ankaragücü deplasmanında pozitif bir oyun bekliyorduk. En azından oyunculardan reaksiyon umuluyordu.
Oyunun tamamına bakıldığında, kötü, amaçsız, temposuz, pas hatalarının çok olduğu, pozisyonsuz bir 90 dakika izledik.
Sahaya çıkan oyuncular sanki sezon bitmiş duygusu içerisindeydiler. Umut ile Onur bu takıma yakışmıyor. Ne doğru dürüst savunma yaptılar, ne de ofansif destek verdiler.
Orta saha oyuncuları da, yan top yapmaktan başka bir şey yapamadı. İkili mücadele zayıflığı bir yana, forvete destek anlamında sıfırı çektiler.
Kenarlar da çalışmayınca, pozisyon bulmak zorlaştı. Golcü Aboubakar istediği topları alamadı. Ancak, Aboubakar sakatlık dönüşü bir türlü kendini bulamadı. Bir top tutamadı. Rakip stoperleri zorlamak bir yana, oyunda yoktu. Büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Takım bu kadar verimsiz olunca, Beşiktaş’ın kazanmasını beklemek şansa kalmıştı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikası ev sahibi Ankaragücü daha etkin bir oyun sergiledi.
Beşiktaş’ın bu yarıda tek şutunun olması maçı özetliyor açıkçası.
İkinci yarı oyuna giren Chamberlain, Rebic ve Cenk takımı biraz canlandırdı. Atılan beraberlik golü tamamen Chamberlain’in kişisel becerisi sonucu geldi.
Orta sahada kaptığı topu iyi sürdü, ceza sahasına girerken kalecinin uzanamayacağı köşeye ayak içiyle gönderdiği şutla golünü attı.
Beşiktaş maç süresince yaptığı tek olumlu hareketle bir puan aldığına ne kadar sevinse azdır.
Rıza Çalımbay’ın bu oyuncu grubu ile işinin çok zor olduğunu söylemeliyiz. Fiziksel güç bir yana mental olarak kendilerini maça veremediler.
Zaman zaman yapılan pas hataları şaşırtıcıydı. Acemice hareketler Beşiktaş forması giyen oyunculara hiç yakışmadı.
Bu oyun ve kadro ile şampiyonluğu hedeflemek büyük bir hayal olur.
Seçilecek yeni başkanla birlikte, takımın motivasyonu değişir mi bilinmez.
Görünen bir gerçek var ki, bu takımın transfere ihtiyacı var.
Yönetim değişiminin pozitif etkilerinin olacağı bir gerçek. Beşiktaş’lı taraftarlar yeni başlangıçla birlikte gelecek için umutlanmak istiyor.
Beşiktaş’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi zorlaması için yeni yönetimin kolları sıvaması şart.