Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması başladığından bu yana tartışmalar da arttı. Rusya’da yapılan Dünya Şampiyonası ile birlikte futbolun ayrılmaz bir parçası olan VAR, UEFA’nın belirlediği protokol çerçevesinde yerine getiriliyor.

Ancak VAR’a rağmen tartışmalar, eleştiriler, yakınmalar giderek artıyor.

Bunun temel nedeni VAR hakemlerinin verdikleri kararlar. Neredeyse her maç bir VAR skandalı yaşıyoruz.

Takımlar doğal olarak, emeklerinin ve mücadelelerinin karşılığını almak istiyorlar. Verilen haksız kararlar motivasyonu bozduğu gibi futbolun ruhunu da öldürüyor.

Ülkemizde olduğu gibi Avrupa’nın birçok ülkesinde de VAR tartışması sürüyor. Bundan sonra neler olacağına Avrupa futbolunun patronu UEFA karar verecek elbette.

VAR uygulamasının tartışmalı pozisyonlara çare olacağını beklemek, boşuna bir umut gördüğümüz kadarıyla…

Bu hafta oynanan karşılaşmalar da yine VAR’ın kime neye göre karar verdiğini anlayamadık.

Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçında oldukça dikkat çeken bir VAR kararı vardı. Oyunun 25. dakikasında Kasımpaşalı oyuncu Varga kaleci Ertaç tarafında düşürüldü. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi doğal olarak.

Ne var ki, penaltının atılması beklenirken VAR devreye girdi. Yaklaşık 4-5 dakikalık bir duraklama (inceleme) sonrası penaltı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bir ofsayt çizgisi çekmek, buna karar vermek bu kadar mı zordu?

Karşılaşma 0-0 giderken verilmeyen penaltı oyunun dengesini ister istemez değiştirdi. Ardından ev sahibi takımın 45+4'te ve 56. dakikalarda attığı penaltılar geldi. Özellikle ilk penaltı vuruşunda hakem Arda Kardeşler, VAR tarafından uyarılmadı. Pozisyon tartışmalıydı. Herhangi bir inceleme yapılmadı.

En azından Kasımpaşa’nın iptal edilen penaltısında olduğu gibi VAR devreye girebilir ve verdiği karara saygı gösterilirdi.

Ne yazık ki, buna gerek duymayan bir hakem ve VAR uygulayıcıları vardı.

Daha önce de yazmıştık. Kasımpaşa’nın Konya ve Göztepe maçlarında yine VAR’ın tartışılan kararları vardı. Hatta "VAR kime var?" diye sormuştuk.

Hakemlerin Kasımpaşa gibi bazı takımlara karşı bir önyargısı mı var? Üst üste gelen bu haksızlıklar karşısında iyi niyetli olmak zor.

Trabzonspor - Erzurum ve Trabzonspor- Rize maçlarında yine VAR’ın yanlışlarını gördük.

Neredeyse her maç, VAR tarafından karanlık bir tünele götürülüyor. Merkez Hakem Komitesi şikayetleri dikkate almak zorunda. Sahadaki hakemler, “Nasıl olsa VAR var diye” sorumluluk almaktan kaçınıyor. VAR hakemleri de istedikleri gibi karar veriyorlar. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor.

Yoksa, hakemlerin kötü niyetli olduğu yargısı giderek yaygınlaşacak. Tartışmaları en aza indirmek için Merkez Hakem Komitesi’nin bir an önce ciddi kararlar alması kaçınılmaz.

Bilinmeli ki, "VAR neden adamına ya da takımına göre uygulanıyor" inancı futbolu zedeler…