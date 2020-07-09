Şampiyonluk yarışında ilginç sonuçlar haftaya damga vurdu.

Başakşehir'in en yakın takipçisi Trabzonspor, kendi sahasında Antalyaspor'la berabere kalarak şaşırttı. Aslında Trabzonspor'un son maçlarına bakıldığında bir sorun olduğunu görmek mümkün. "Şampiyon olacağız" hatta "şampiyonuz" duygusu, takımı içten içe bir kurt gibi yemeye başlamış. Sezonun en iyi takımı, son maçlarını riske atıyorsa başta yöneticiler, daha sonra da teknik kadronun hatası büyük. Oyuncu grubunun motivasyonunu altüst eden açıklama ve girişimler takımı olumsuz etkilemiş.

Antalyaspor maçının görünümü, bu yorumu çok açık olarak doğruluyor.

Galatasaray'a gelince; önemli bir fırsatı kaçırdılar. Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftayı puansız kapattılar.

Son 7 maçtır galip gelemeyen Galatasaray, son yılların en kötü bölümünü yaşıyor. Fatih Terim'in iddialı, hatta hırslı olduğunu belirtmeye gerek yok. Buna rağmen Terim'de bir düşüş olduğu da gerçek.

Şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-kırmızılılar elbette bunun birçok nedenini söyleyebilirler.

Önemli oyuncuların sakatlığı her şeyi altüst etti. Ancak eldeki oyuncuların vurdumduymazlığına ne demeliyiz? Bir isim vermek gerekirse; Belhanda diyebiliriz.

Yetenekli olduğu kadar olayın dışında, takımdan ve hedeften uzak bir ciddiyetsiz.

Fatih Terim, bile bile bu oyuncuya neden hala forma veriyor, anlamak mümkün değil.

Alanya maçına baktığımızda savunma hatalarının çokluğunu ve yalnız kalışlarını gördük. Her iki devrenin son anlarında gelen goller ise ilginç bir nottu.

Galatasaray üçüncü bitirebilir mi sorusuna "Evet" diyebilmek çok zor.

Bundan daha önemlisi, yeni sezonda nasıl bir takım kurulacak? Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray'ın da çok oyuncuya ihtiyacı var. Ruhunu yitirmiş bu takıma mücadele gücü yüksek futbola ve başarıya aç oyuncular gerekli.