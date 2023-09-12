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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Yıldız yazdı: Stefan Kuntz gidiyor mu? - Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        İbrahim Yıldız: Stefan Kuntz gidiyor mu?

        A Milli Takımımız, Ermenistan beraberliği ile grup liderliğini bir maçı eksik Hırvatistan'a kaybederken Stefan Kuntz'un geleceği de tartışma konusu oldu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Milli Takım'daki senaryo ve ihtimalleri kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:50
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        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
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        Milli Takım Teknik Direktörü Alman Stefan Kuntz, göreve geldiğinden bu yana tartışılan isim oldu.

        Neredeyse her maç sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilen Kuntz, son yaptığı toplantıda 'Neden bu karamsarlık?' diye sordu.

        Bugün Belçika’da Japonya ile hazırlık maçı yapacak olan Millileri, ekim ayında Hırvatistan sınavı bekliyor.

        Bilindiği gibi, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubunda son maçımızı Eskişehir’de Ermenistan ile oynadık. Maç 1-1 bitti.

        Hırvatistan maçı sonrası Letonya ve Galler ile yapacağımız karşılaşmalar sonunda Avrupa Şampiyonası’na katılıp katılamayacağımız belli olacak.

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        Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların şampiyonada yer alacağını da belirtelim.

        Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un karnesine göz attığımızda göreve geldiğinden bu yana 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet almış.

        Milliler, 15 maçta rakip filelere 37 gol atarken 17 golde yemişiz.

        Stefan Kuntz, oynanan her maç sonrası sonuç ne olursa olsun eleştirilen isim oldu.

        Oyunun kalitesi ve sahaya çıkardığı kadro öncelikle spor yorumcularının çoğunluğunca beğenilmedi.

        İşin gerçek nedeni saha içiyle mi ilgiliydi yoksa başka nedenler mi var sorusu ister istemez akla geliyor.

        Dikkat edilecek olursa, Kuntz’un yerine gelmesi düşünülen 3 isim sıkça gündeme geliyor.

        Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve son günlerde Fatih Terim.

        Hatta, Abdullah Avcı ile görüşüldüğünü bilmeyen yok.

        Ne var ki, bu görüşmenin ardından yapılan maçta Milliler galip gelince bu operasyon yapılamadı.

        Şimdi, Ermenistan karşılaşmasının berabere bitmesiyle birlikte yine, 'istenmeyen adam' ilan edilen Kuntz’un yerine arayışlar başladı.

        Medya üzerinden yapılan sert eleştiriler üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Kuntz’un görevinin başında olduğunu' bir kez daha açıklamak zorunda kaldı.

        Belçika’da oynanacak Japonya özel karşılaşması sonrası, bu tartışmaların sürdürüleceği apaçık ortada.

        Bakalım, Terim, Avcı ve Sergen lobisi ne kadar etkili olacak ya da Futbol Federasyonu nasıl bir direnç gösterecek.

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