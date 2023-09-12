Milli Takım Teknik Direktörü Alman Stefan Kuntz, göreve geldiğinden bu yana tartışılan isim oldu.

Neredeyse her maç sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilen Kuntz, son yaptığı toplantıda 'Neden bu karamsarlık?' diye sordu.

Bugün Belçika’da Japonya ile hazırlık maçı yapacak olan Millileri, ekim ayında Hırvatistan sınavı bekliyor.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların şampiyonada yer alacağını da belirtelim.

Hırvatistan maçı sonrası Letonya ve Galler ile yapacağımız karşılaşmalar sonunda Avrupa Şampiyonası’na katılıp katılamayacağımız belli olacak.

Bilindiği gibi, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubunda son maçımızı Eskişehir’de Ermenistan ile oynadık. Maç 1-1 bitti.

Dikkat edilecek olursa, Kuntz’un yerine gelmesi düşünülen 3 isim sıkça gündeme geliyor.

İşin gerçek nedeni saha içiyle mi ilgiliydi yoksa başka nedenler mi var sorusu ister istemez akla geliyor.

Stefan Kuntz, oynanan her maç sonrası sonuç ne olursa olsun eleştirilen isim oldu.

Hatta, Abdullah Avcı ile görüşüldüğünü bilmeyen yok.

Ne var ki, bu görüşmenin ardından yapılan maçta Milliler galip gelince bu operasyon yapılamadı.

Şimdi, Ermenistan karşılaşmasının berabere bitmesiyle birlikte yine, 'istenmeyen adam' ilan edilen Kuntz’un yerine arayışlar başladı.

Medya üzerinden yapılan sert eleştiriler üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Kuntz’un görevinin başında olduğunu' bir kez daha açıklamak zorunda kaldı.

Belçika’da oynanacak Japonya özel karşılaşması sonrası, bu tartışmaların sürdürüleceği apaçık ortada.

Bakalım, Terim, Avcı ve Sergen lobisi ne kadar etkili olacak ya da Futbol Federasyonu nasıl bir direnç gösterecek.