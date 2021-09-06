Milli Takımımız yarın Hollanda ile oynayacak. Dünya Kupası elemelerinde en zor maçlardan birine çıkacağız. Grupta lider olmamız avantaj olsa da oynayacağımız iki önemli maç var. Bunlardan biri Hollanda diğeri ise Norveç.

Kendi sahamızda Karadağ ile berabere kalınca hesaplar değişti. Cumartesi akşamı oynadığımız Cebelitarık karşılaşması her takım için kolaydı. Grubun en zayıf takımı. Oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetti. İkinci yarı attığımız gollerle rahat bir galibiyet aldığımız söylenebilir. Sergilediğimiz oyun beğenilmese de skor iyiydi.

Ne var ki, yarın oynayacağımız Hollanda’nın Cebelitarık’a 7 gol atması, Karadağ’ı ise 4-0 yenmesi göz önüne alındığında işimizin ne denli zor olduğu gerçeği ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Aslında Hollanda gibi Norveç de güçlü oyunları ile dikkat çekiyorlar. Bizim zor galip geldiğimiz, hatta berabere kaldığımız takımları çok rahat yeniyorlar.

Bu nedenle Şenol Güneş’in uykularını kaçıran iki rakibimiz olduğunu biliyoruz. Grupta ikinci olma hedefi en gerçekçi bir yaklaşım. Bunun için Hollanda maçından puan almak zorunluluğu ortada.

FIFA sıralamasında 194’üncü olan Cebelitarık, 32 bin nüfusu ile İstanbul’da herhangi bir ilçeden bile çok küçük ülke. Avrupa’nın en kötü takımı olduğunu söylemeye gerek yok. Amaçsız, rahat, amatörce bir anlayışla oynuyorlar. Bu takıma karşı bile zorlanarak alınan bir galibiyet, ister istemez herkesi kaygılandırıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Cebelitarık karşılaşması ardından kötü oyuna gerekçe olarak bir çok neden sıraladı. Sahanın sertliğinden, suni çimden rakibin kayıtsızlığından söz etti. Aynı koşullarda oynayan Hollanda’nın 7 gol atmasını göz ardı ederek.

Hollanda maçı öncesi tek tesellimiz grupta lider oluşumuz. Ancak bunun yetmediğini biliyoruz. Kazanmak bir yana bir puanın önemi çok büyük.

Bunun için takımın sahaya farklı motivasyonla çıkacağını biliyoruz. Cebelitarık maçında rotasyona giden Güneş, bu maça ideal kadro ile çıkacaktır. Burak’ın cezasının bitmesi, form grafiği yükselen Cengiz’in oynayacak olması, Merih ile Çağlar’ın güven vermesi elbette büyük avantaj.

Son maçlarda gözlemlenen kötü futbolun bu maçta güzel olmasını beklemek iyi niyetli bir yaklaşım olur. Amaç, çok iyi oynamasak da puan alabilecek bir oyun planı ile maçı bitirmek olmalı. Topu çabuk kazanma, rakibin hızlı ataklarını, çabuk çıkışlarını önlemede alacağımız tedbirleri yarın göreceğiz.

Kadromuzun en etkili silahı, teknik becerisi yüksek oyuncuların üstleneceği görev olacaktır. Ne kadar çabuk oynarsak, rakibe pozisyon vermeden, fırsatları değerlendirebilirsek istediğimiz sonucu alabiliriz.

Hollanda, son maçlarda iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bireysel oyun yerine takım oyunu oynadıklarını biliyoruz. Son yıllarda Avrupa futbolunun bir makine gibi çalıştığı, güce dayalı plan uyguladığı evre yaşıyoruz. Avrupa’da oynayan oyuncu grubunun bu işleyen çarkın pratiğini yaşaması en büyük avantajımız.

Şenol Güneş; zekasını, oyun planını, rakibin eksik yönlerine karşı alacağı hamle ile ortaya koyacaktır. Futbolun tek başına sahadaki oyuncuların gücü ile sınırlı olmadığını anlayan bir teknik adam, çok küçük dokunuşlarla hedefe ulaşabilir.

Hollanda maçı bu açıdan bir zeka oyunu olarak da karşımızda. Bakalım, kurgu, plan ve hamleler nasıl bir sonuç gösterecek.

Hollanda maçı oyunculardan çok Şenol Güneş’in sınavıdır. Dileriz, mutlu sonla biter.