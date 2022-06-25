Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için hızlı başladı demiştik.
Kulüpler Birliği Vakfı’nda yaptığı toplantıda “şeffaflık” sözü veren Büyükekşi, kulüplerin haklarını koruyacağını söylemişti.
Bunun için, “Ne yapılması gerekiyorsa yazılı olarak isteklerinizi bekliyorum” demişti.
Sporun içinden gelmesi büyük avantajdı şüphesiz.
Kolları sıvayan Büyükekşi, önce yayın sorununu çözdü. beIN SPORTS’la yaptığı görüşmede, daha önce 2 milyar 50 milyon TL olan yayın bedelini 2 milyar 200 milyon TL'ye yükseltti. Bir süredir sürüncemede olan maçların yayını da sonuçlanmış oldu.
Yeni başkan, kulüplerin taleplerini çözmek için öncelikli konulara ağırlık veriyor.
Başkan olduktan sonra; yabancı kuralının aynen uygulanacağını açıklayan Büyükekşi, kurulların yeniden belirlenmesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.
Kulüplerin isteklerine gelince; liste kabarık.
- Rezerv takım kurulsun.
- Maç biletlerindeki KDV oranı yüzde 8 olsun.
- MHK’da kulüpleri temsilen bir kişi olsun
- TFF yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılalım.
- Passolig ihalesi yeniden yapılsın.
- TFF personel giderleri en aza indirilsin.
- Türkiye Kupası yayın gelirleri arttırılsın…
Kulüplerin istekleri uzayıp gidiyor...
GENÇ OYUNCU OYNATANLARA TEŞVİK
Başkan Büyükekşi, bu listeye kendi projelerini de ekleyerek daha fazla işler yapacağı mesajını veriyor.
Hakemlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Futbol Federasyonu Başkanı, sahadaki hakemlerle VAR hakemlerinin ayrılacağını da açıkladı.
Bunun dışında, futbol akademilerinin yeniden yapılanması için Avrupa ülkeleri örnek alınacak.
2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayınlanması da yine gündemde.
Yerli oyuncu oynatan, 20 yaşın altında futbolculara kadrosunda yer veren takımlara teşvik de söz konusu.
Başkanlığa adaylığını açıkladığında bazı kulüpler tarafından eleştirilen Büyükekşi, yapacaklarını sıralayınca şaşırttı açıkçası.
Futbolu, kulüpler ile birlikte yöneteceği anlaşılan yeni başkan bir yıllık süreyi iyi değerlendirmek niyetinde.
Yönetim kuruluna seçilen bazı üyeler, kulüplerin baskısından hoşnut olmayıp “Başkan ne yapmak istiyor” diye düşünüyor.
Ancak, şeffaflık ve ortak yönetim sözü veren Büyükekşi bu konuda oldukça kararlı…
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