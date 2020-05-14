Futbol Federasyonu, maçların 12 Haziran'dan itibaren oynanacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Basketbol ve Voleybol Federasyonu ligleri bitirdiklerini sezonun kapandığı yönünde karar aldı. Bu gelişmenin ardından yeni bir tartışma gündeme geldi.

Tüm spor organizasyonları iptal olurken futbol maçlarının oynatılmak istenilmesini anlamak zor.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşme, belirsizliği daha da derinleştirdi. Sağlık Bakanı'nın "Sorumluluk federasyonda" diye yaptığı açıklama sonrası yanıt bekleyen sorular ortada kaldı.

Üstelik Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü ve bazı kulüplerde ortaya çıkan koronavirüs vakaları tedirginliği de artırdı doğal olarak.

Bilim Kurulu üyelerinin salgın sürdüğü sürece spor etkinliklerinin yapılmasının büyük risk olacağı yönünde görüş bildirmeleri futbolcuları huzursuz etti. Bazı teknik direktörler bu koşullar da maçların oynanmasının zorluğuna dikkat çekerek "Bırakın kondisyon teknik çalışmayı, mental olarak hazırlama güçlüğü çekiyoruz" diyerek futbolcuların içinde bulundukları durumu anlattılar.

Spor Hekimleri Derneği salgın sürecinde futbol müsabakalarının yapılmasına karşı olduklarını daha önce paylaşmış ancak karar verilirse neler yapılması gerektiğini maddeler halinde açıklamışlardı.

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu da kulüplere yapılması gerekenleri bir yazıyla bildirdi. Antrenman ve maçlar sırasında yapılması gereken bir dizi zorunlu uygulama var. Bir anlam da koronalı günlerde maç kılavuzu diye adlandırılan yol haritasını uygulamak bir yana okumak bile yorucu ve ürkütücü.

Bu ortamda futbolcuların nasıl bir duygu ile maça motive olacakları tartışma konusu. Sanki 'Oynansın da nasıl oynanırsa oynansın' anlayışı var.

Kulüpler Birliği, federasyonun oldu bitti tutumundan rahatsız. Öncelikle bir dayatma olduğu görüşü hakim. Hatta yayıncı kuruluşun tüm isteklerinin kulüplerin görüşü alınmadan kabul edildiği eleştirileri yapılıyor.

Bir başka iddia ise federasyonun mali sıkıntı içerisinde olduğu bu nedenle maçları bir an önce oynatmak istediği öne sürülüyor.

Anladığımız kadarıyla federasyon ile kulüpler arasında bir iletişim hatta görüş ayrılığı olduğu çok açık.

Bayram sonrası daha bir netlik kazanması beklenen gelişme öncesi Kulüpler Birliği henüz bir tavır almadı. Ancak bazı kulüplerden gelen talepler söz konusu.

Öncelikle 'Federasyon kulüpleri dinlesin' görüşü ağırlık kazanıyor. Tüm kurallar uygulansa bile 'Yedek kulübesinde kaç kişi, hangi sosyal mesafeye uyacak?' sorusu bile olayın vehametini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde tartışmanın daha da yoğunlaşacağı anlaşılıyor. Öğrendiğimiz kadarıyla Kulüpler Birliği federasyona bir öneri götürecek.

Söz konusu önerilerin ise ' Süper Lig'te düşme olmasın, 1. Lig'den 3 takım Süper Lig'e yükselsin, şampiyon ilan edilmesin ve Avrupa'ya şu anki puan durumuna bakılarak takımlar gönderilsin' şeklinde olduğu belirtiliyor.

Maçları oynamak istemeyen kulüpler bu öneri paketini şimdilik tartışıyorlar. Bayram sonrası nasıl bir yol izlenecek bekleyip görelim.