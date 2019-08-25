Sezona Trabzonspor beraberliği ile başlayan Kasımpaşa, Alanya’da farklı bir skorla yenildi…

Kasımpaşa'ya dönen Kemal Özdeş, daha önce oynattığı savunma ağırlıklı futbol yerine, ofansif bir sistemi oturtmaya çalışıyor. Topu sahanın her alanında iyi kullanmak ve pas trafiğini daha yoğun yapmayı hedefliyor. Elindeki güçlü forvet oyuncularına güvenerek hızlı toplarla ve rakip savunmanın arkasına atılacak toplarla skor bulmak niyeti açık…

Geçen sezon en çok gol yiyen takım olarak dikkat çeken Kasımpaşa, Alanyaspor’dan 4 gol yiyerek bu geleneği sürdürdü bir anlamda…

Geçen yılın takımına katılan Fatih, Fernandes, Aytaç, Yusuf, Thiam Mame ve Mustafa Pektemek henüz tam olarak hazır gözükmedi. Bir tek Aytaç’ı ayırmak gerekir. Trabzonspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Aytaç aynı performansı Alanya karşısında özellikle ikinci yarı gösteremedi…

Bursaspor’da daha çok topla oynayan Yusuf yeni takımında yeni bir sisteme uyum sorunu yaşıyor gibi. Çok şey beklendiğinin bilincinde. Bunun getirdiği sorumluluk, telaşı doğuruyor. Kendi futbolunu oynadığında daha başarılı olacaktır…

Takımın golcüsü olarak transfer edilen Thiam Mame futbol kariyeri iyi hatta yüksek performanslı bir oyuncu. Ancak tam olarak hazır değil. Ya da arkadaşları ile bir uyum sorunu yaşıyor. Kaliteli oyuncu olduğu bir gerçek. Koita ve Yusuf’la futbol dilini geliştirdiğinde daha başarılı olacağı kesin…

Aslında maç başladığında her iki takımın oyuna hakimiyeti denkti. Karşılıklı ataklar vardı. Hatta Kasımpaşa yakaladığı fırsatları değerlendirse maçın skoru farklı olabilirdi. Yenilen golün ardından yeni transfer Thiam Mame eşitliği sağladı. Golün hazırlanışı, organize bir atak olarak gelmesi çalışılmış bir hareket olarak gözüktü…

İKİNCİ YARI OYUNDAN DÜŞTÜLER

İlk yarıya bakıldığında maçın bu skorla biteceğini düşünmek gerçekten zordu. Alanyaspor, İkinci yarıya arka arkaya iki gol atarak başladı. Bu gollerden sonra maç bir anlamda bitmişti. Son 20 dakika 10 kişi oynamak işi daha da zorlaştırdı. İstenilmeyen ve beklenmeyen bir skor Kasımpaşa adına üzücüydü…

Zorluk derecesi yüksek bir maçtı şüphesiz. İlk maçını kazanan Alanyaspor, seyircisi önünde iyi oynuyor. Yapılan takviyeler takımı daha güçlendirmiş. Kenarları iyi kullanıyorlar. Ayağına hakim yetenekli oyuncuları var. Attıkları gollerde bireysel beceriler öne çıktı…

Kasımpaşa, oyunun genelinde topla daha çok buluşan bir takımdı. Yüzde 54’lük bir oran söz konusu. Pas oranı da rakibe göre yüksekti. Ancak bu yüksek oranlar skora yansımadı. Bunun temel nedeni, Koita dışında öne çıkan bir oyuncu yoktu. Rakip ceza sahasında topla buluşma yetersizdi. 9 kez bu şansı yakalamalarına karşın Alanyaspor 30 kez ceza sahasının içerisindeydi. Savunma iki golde büyük hata yaptı.

Bir başka sorun ise orta sahanın etkisizliğiydi. Top kapma, rakibe pres istenilen seviyede değil. Pavelka ve Sadiku gibi iki tecrübeli oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyişi büyük eksiklikti…

Tüm bunların yanı sıra, çok sıcak ve nemin yüksek oluşu oyuncuları etkiledi. Buna bir de hakemin VAR’a gitmesi ve maçın uzun süre durması futbolcuların oyundan kopmasına neden oldu.

ÇABUK PES EDİYORLAR

Kemal Özdeş, orta saha sorununu bir an önce çözmeli. Rakip atakları hiçbir engelle karşılaşmadan ceza sahasına girebiliyor. En önemli sorun, topu karşılayamamak ve top çalma becerisinin olmayışıydı. Mücadele konusunda bir şey söylemek erken diyebiliriz. Fakat, topa sertlik yok. Bire birde top kayıpları fazla. Kenarları iyi kapatamıyorlar. Fazla orta ve şut şansı veriyorlar rakiplerine. Alınan sonuç bunu çok net olarak gösteriyor. Tek şansları henüz sezonun başı olması. Bu eksiklikleri giderdiklerinde iyi bir takım olacakları kesin…

Maçın özeti; Kasımpaşa ilk yarı iyi oynadı. İkinci yarı arka arkaya yenilen goller de bireysel hatalar vardı. 10 kişi kalmak elbette kolay değil. Ancak, tek sorun bu değildi. Takım oyunu bir bütün olarak ele alınmalı. Pres yapamıyorlar. Çabuk pes etmek, oyundan düşmeyi getiriyor. İyi bir oyuncu grubu var. Orta sahayı güçlendirdiklerinde hedeflenen noktaya gelmeleri mümkün…