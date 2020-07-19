Süper Lig'in en renkli kulübü şüphesiz Kasımpaşa.
Bugüne dek gösterdiği performansla dikkat çeken Kasımpaşa futbolumuza kazandırdığı isimler ile de önemli bir görev üstlendi.
Galatasaray Göztepe ve Kayserispor başta olmak üzere birçok takıma verdiği oyuncular, başarılı oyunları ile vazgeçilmez isimler oldu. Yalnız Türkiye değil, yurt dışına transfer olan oyuncular da Kasımpaşa'nın oyuncu madeni olduğunu gösteriyor.
Yıllardır yapılan transferler istisnasız, tam hedefi vuran bir seçim oldu. Doğru transferlerin yanı sıra kulüp mali durumunun da sorunsuz olması, hatta borcu olmayan birkaç kulüpten biri olarak gıptayla izlenmesinin ardında yönetim başarısı olduğu bir gerçek.
Devre arasında neredeyse takımın tamamını değiştiren Kasımpaşa için ligden düşer yorumları yapılıyordu.
Şurası bir gerçek ki, yeni takımın oluşumunda en büyük rolü Serkan Reçber üstlendi. Sonra ise bu oyuncu grubundan başarılı bir ekip yapan Fuat Çapa oldu. Pandemi sonrası yapılan maçlarda topladığı puanlarla üst sıralara yükselen Kasımpaşa en başarılı takımların başında geliyor.
Oynadıkları oyun izleyenleri mutlu ederken temiz futbolun inceliklerini de görüyoruz.
Önümüzdeki sezon ligin en dikkat çeken takımı olacağı kesin. Yapılacak takviyeler ile Avrupa hedefini yakalayacaklarını söylemek mümkün.
Bugüne dek isimsiz oyuncuları yıldız yapan Kasımpaşa'da Koita ile Thiam gelecek sezonun yıldız adaylarıdır.
Kasımpaşa'nın en büyük özelliği takım oyununu eksiksiz yapmaları. Yenik duruma düştükleri anlarda bile oyun disiplininden kopmuyorlar.
Gaziantep maçını çok farklı kazanabilirlerdi. 50-55 dakika müthiş bir performans sergilediler. Üstelik hiçbir iddiaları olmamasına ve sıcağa rağmen yüksek bir mücadele gösterdiler. Koita'nın olmayışı gol sayısını ya da galibiyeti etkiledi diyebiliriz. Gohou ağır bir oyuncu. Yusuf'un harika ortalarını harcadı.
Uzun süredir sakat olan Pavelka'nın takıma dönmesi orta sahayı daha dinamik yapmış. Yedikleri ikinci gol hatadan çok kazaydı. Futbolda çok az da olsa böyle durumlar yaşanabilir.
Hakem faul bile çalmadığı bir hareket var ki bağıra bağıra kırmızı kartlıktı. Bu pozisyonu VAR hakemlerinin atlamasını da anlamak mümkün değil.
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