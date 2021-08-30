Galatasaray karşısında özellikle ikinci yarı oynadığı güzel futbolla beğeni kazanan Kasımpaşa iyi yolda.

Süper Lig’in üçüncü haftasını da puanla kapatan Kasımpaşa’da değişim meyvelerini vermeye başladı. Galatasaray’dan bir puan alan, hatta galibiyeti kaçıran Lacivert-Beyazlılar takım olarak istekli ve güçlü bir oyun sergiledi.

Teknik direktör Cihat Aslan, dersini iyi çalışmış. Ekibiyle rakipleri Galatasaray’ı doğru analiz etmişler. Savunmadan çıkışla oyun kurmalarını öngörerek, taktiklerini bu yönde geliştirmişlerdi. Kenarları özellikle Yusuf’un bulunduğu hattı verimli kullandılar. Yusuf, hızı ve kontrollü oyunu ile takımın itici gücü. İki golde de büyük payı vardı. Bir de kaçırdığı pozisyonu göz önüne aldığımızda görevini başarıyla yaptı.

Kasımpaşa takım oyununu içselleştirmiş. Hata yapmadan oynamayı ilke edinmişler. Ayağa doğru ve hızlı paslar yapıyorlar. Kenar bindirmeleri rakipleri için her zaman tehlikeli oluyor. Galatasaray karşısında da bunu gördük. Ceza alanı içerisinde biraz daha dikkatli olabilirlerse, sonuç almaları her zaman mümkün.

Rakibi üzerlerine çekip, çok hızlı atağa kalkıyorlar. Orta alan oyuncularının rakip ceza alanına yakın oynaması gerekiyor. Çok iyi oynadıkları maçta şut sayılarını yükselttiklerinde amaca daha rahat ulaşabilirler.

Galatasaray gibi güçlü, kadro derinliği olan bir takım karşısında 2-0 dan maçı çevirmek, hatta galibiyeti kaçırmak öyle kolay bir iş değil. Bu nedenle Lacivert-Beyazlıları kutlamak gerekir. Bu oyun anlayışı ile ligin en istikrarlı ve tehlikeli takımı olacaklarını söyleyebiliriz. Orta alanda bir dinamo gibi çalışan Hajradinovic yorulana dek yüksek performansla oynadı. Takımın pas trafiğini yöneten, yönlendiren bir oyuncuydu.

İkinci yarı oyuna giren Umut da yine golcülüğünü kanıtladı. Beraberlik golünü sakatlanma pahasına atmayı başardı. İlerleyen haftalarda adından sıkça söz ettireceğini söyleyebiliriz.

Teknik direktör Cihat Aslan, geçen haftanın 11’inde iki değişiklik yapmıştı. Evren ile Travnik, Martadha ile Eysseric’in yerine formayı giydiler.

Kasımpaşa’nın en dikkat çeken özelliği, oyuna kim girerse girsin takım bütünlüğüne uyum sağlıyor. Kazanma ortak bilinci takıma yerleşmiş. Ekip olmayı başarmışlar. Transfer dönemi bitmeden bir iki takviye yaptıklarından üst sıraları zorlayabilirler.

Sıcak ve nemli havaya rağmen ortaya koydukları oyun göze hoş geldi. Güzel bir maç çıkardılar. Zaman zaman mücadele gücünü yitirdiler. İlk yarı rakibe pozisyon verdiler. Yedikleri iki gole rağmen oyundan düşmediler. Kazanma adına, inatla ileri oynadılar. Gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını gösterdiler.

Kasımpaşa yönetimini de kutlamak gerekir. Yenilenen zemin kelimenin tam anlamıyla harika olmuş.

GALATASARAY GENÇLEŞMİŞ



Sarı-Kırmızılılarda yeni oyuncuların yaş ortalaması oldukça düşük. Geçen yıla göre takım daha genç. Fatih Terim koşan bir takım yaratmış. Kadro derinliği oldukça zengin. Diagne, Muhammed, Falcao gibi usta golcülere sahipler. Üst üste maç yapmaları elbette dezavantaj. Ancak geniş bir kadroya sahip olduklarını da söyleyelim. Bu anlamda Terim’in eli güçlü. Rotasyona gitse de sorun yaşamadıkları ortada. İlk yarı iyi oynamalarına karşın, ikinci yarı aynı performansı gösteremediler.

Karşılaşmanın hakemine gelince, tribüne oynayan futbolcu gibiydi. Sertliklere izin verdi. Sakatlanan oyunculara takındığı tavır insani değildi. Galatasaray’a gösterdiği müsamaha dikkat çekti. Tarafsız olsa, güzel maçın iyi hakemi olarak anılabilirdi.