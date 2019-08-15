İki İngiliz devi Liverpool ile Chelsea Süper Kupa için İstanbul’da karşılaştı… Biri Şampiyonlar Şampiyonu, diğeri Avrupa Ligi birincisiydi… İki İngiliz takımının Süper Kupa finalinde ilk kez karşılaştığı maçın kazananı Liverpool oldu…

UEFA’nın önemli organizasyonlarının başında gelen Süper Kupa sadece bir futbol maçı değildi elbette. Ekonomisi, tanıtımı spor etkinliğinin ötesine geçen bir gün olarak tarihe geçti. İstanbul’u dünyanın 230’u aşkın ülkesinde gündeme taşıdı. Binlerce İngiliz vatandaşı maç için İstanbul’daydı…

Maç öncesi Taksim ve Beşiktaş tam anlamıyla bir festival havası yaşadı…

İstanbul Emniyeti'nin aldığı önlemler bir yana misafirlere gösterilen özel ilgi sonucu olaysız, güzel bir gün yaşanmasına neden oldu…

Futbolseverler dışında, maçın İstanbul’da oynanmasına en çok sevinenler şüphesiz oteller başta olmak üzere esnaf oldu…

TARİHİ BİR GÜN YAŞANDI KADINLAR ADINA

Bu tür bir büyük maç organizasyonunun en önemli ayrıntısı karşılaşmayı bir kadın hakemin yönetmesiydi. Bir ilk yaşandı. Üstelik bu ilke İstanbul ev sahipliği yaptı. Tarihe geçen günün kahramanı şüphesiz Fransız kadın hakem Stephaine Frappart oldu…

Fransız Ligue 1’de maç yöneterek bir ilke imza atan Frappart, kadınlar adına öncü isim oldu…

Erkek egemenliğinde seyreden futbola bir kadın eli değmiş oldu. Başlangıç olan bu ilk, bundan sonra daha çok kadının sahalarda düdük çalacağının da işareti aslında. UEFA, kadınların futbolda rol alması için önemli bir karar alarak cinsiyet ayrımcılığının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Her alanda olduğu gibi kadınlar artık futbolda söz sahibi olacaklar anlaşılan. Son Dünya Şampiyonası’nda izlediğimiz kadınların futbola olan yatkınlığı birçok erkek takımın çok ötesinde. Bunu görünce kadınların futbolu yönetmesi yadırganmamalı…

Gelecekte, kadınların erkek takımlarında yer alacağını düşünmek fazla hayalci olmaz sanırız…

Fransız kadın hakem Frappart’ın “Kadınlar için önemli bir gün. Örnek olmak istiyorum. İlk olmak yanı sıra bu işi yapabileceğimizi kanıtlamak için sahadayım” cümlesi tüm kadınlara verilecek mesajların en anlamlısıydı…

ÇOK GÜZEL BİR FİNAL İZLEDİK

Her iki takımın tempolu oyunu karşılaşmanın zevkli geçmesine neden oldu. Orta hakem Frappart, iki kadın yardımcısıyla başarılı bir yönetim gösterdi. Oyunu gereksiz yere durdurmadı. Hatta ilk faul düdüğünü 40.dakikada çaldı. Oyuncuların gereksiz yere yatışları yoktu. Topu oyunda tutmak için büyük gayret gösterdiler. Topla oynamak yerine, topu oynatmayı yeğlediler…

Şampiyonlar Ligi’nden sonra Süper Kupayı da penaltılar sonucu kazanan Liverpool, İstanbul’da bir kez daha sevinen taraf oldu…