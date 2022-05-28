Futbol Federasyonu, seçimlerine az bir süre kaldı.
Ankara’da 16 Haziran’da yapılacak genel kurulda futbolun yeni başkanı belli olacak.
'Futbolun Nihat Abi’si istifa edince, yeni başkan arayışları da hız kazandı. Sezonun bitmesiyle birlikte, kulislerde yoğun bir çalışma söz konusu.
Kulüpler Birliği bu kez futbolun en büyük paydaşı olarak söz sahibi olmak istiyor. Yalnız başkan seçimiyle değil, kurulların oluşumunda da etkin olmak için çalışmalar yapıyor.
Edindiğimiz bilgiye göre, Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin konularında yeterli isimlerden oluşması isteniyor. Hukukçu, maliyeci ve spor adamlarından oluşan bir heyet için öneri de bulunacaklarını daha önce de açıklamışlardı.
Şu ana kadar başkanlık için aday ya da adaylar ortaya çıkmadı. Bir tek Gaziantepspor eski başkanı Mehmet Büyükekşi, “adaylığı düşündüğünü” açıkladı. Büyükekşi, konuyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Yapacağı çalışmalar sonucu adaylık için karar verecek.
Şu an Futbol Federasyonu Başkanlığını sürdüren Servet Yardımcı ise henüz bir açıklama yapmadı. Kulislerde adı geçen Yardımcı da Kulüpler Birliği’nin tavrına göre karar verecek.
Kulislerde konuşulanlara dönecek olursak, Beşiktaş ve Başakşehir Kulüplerinin Mehmet Büyükekşi’ye sıcak baktığı iddia ediliyor.
Süper Lig Kulüplerinin bazıları ise Servet Yardımcı isminde hem fikir gibi.
Bir başka iddia ise, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın Futbol Federasyonu Başkanlığı için yakın çevresiyle görüşme halinde olduğu yönünde.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un ise adı geçen isimler konusunda kararsız olduğu. “Gerekirse başarılı bir başka federasyon başkanının” aday gösterilmesi yönünde isteği olduğu öne sürülüyor.
Bu konu da Ali Koç’un net söylemleri olduğu da biliniyor.
Futbol Federasyonu Genel Kurulu önceki yıllara göre daha çekişmeli geçecek. Başkanlık için ortak bir görüşün olmaması işi zorlaştırıyor. Kulüpler Birliği’nin alacağı tavır seçimi büyük ölçüde belirleyecek.
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