Türk futbolunun en büyük sorunu mali disiplinsizlik… Kulüplerimiz son 20 yıldır borç batağında… Yöneticiler sorumlulukları olmadığından büyük borçları geride bırakıp, çekip gitmişler… Her gelen yönetim aynı bozuk düzene ayak uydurmuş… Sonuç, içinden çıkılmaz hale gelen ekonomik çöküş…

Futbol Federasyonu kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmak için büyük bir projeye imza attı. Bankalar Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen girişim, ekonomik kriz içindeki kulüpleri kurtarmak için yepyeni bir atılıma imza attı…



Kulüp yöneticileri, Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası ile yapılan ortak toplantıda sorunlar masaya yatırıldı. Oluşturulan komisyon, ilk olarak tüm kulüplere ev ödevi verdi. Kulüpler, yıl sonuna dek kulüpler gelir-gider bilançolarını hazırlayacaklar.



Her kulüp için ayrı bir plan hazırlanacak. Borçların 5 yıllık bir süreç kapsamında taksitlendirilmesi ilk hedef olacak… Türk futbolunu kurtaracak dev ekonomik proje, borçları yapılandırdığı gibi sıkı bir denetimde getirecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bundan böyle hiçbir kulübün gelirinin üzerinde harcama yapamayacağını açıkladı…



Özetle, yöneticiler diledikleri gibi harcama yapamayacaklar. Kendilerini denetleyen bir kurum olduğunun bilinciyle hareket edecekler…



UEFA kriterleri ortada. Kendi içinde bu sorunları çözen kulüplerin UEFA ile sorunu da ortadan kalkmış olacak… Hemen şunu belirtmek gerekirse, Kasımpaşa, Göztepe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir’in bu tür bir sorunu yok. Mali disiplini en iyi uygulayan kulüplerin yönetimi örnek alınmalı aslında. Hatta, Futbol Federasyonu borç batağında olan kulüplere 4 takımın yaptıklarını anlatmalı. Ve gelir-gideri dengeli olan kulüpleri ödüllendirmeli…

İlk yarıyı çok kötü geçiren Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte yeni bir görüntü içerisinde. Öncelikle, kadro dışı kalan oyuncuları affeden yönetim takımı güçlendirmek amacında…Kaleci Volkan Demirel’in takıma dönmesi oldukça önemli. Sarı- Lacivertlilerin Volkan gibi bir oyuncuya ihtiyacı var.Başkan Ali Koç’un, Volkan’ı yeniden takıma kazandırması yerinde bir girişimdir. Takımın bu tür oyunculara gereksinimi var.Profesyonelliği dışında tıpkı Ali Koç gibi Fenerbahçe gönüllüsü ve sevdalısıdır…

Sarı-Lacivertliler transfer için bu kez daha dikkatli davranıyor ve kaliteli oyuncuları almak için çalışıyorlar. Evkur Yeni Malatyaspor’un genç stoperi Sadık artık Fenerbahçe’de diyebiliriz.Sadık’a karşılık Yiğithan ve Barış Malatyaspor’a gidecek. Her iki genç oyuncunun tecrübe kazanması adına olumlu bir karar verildi...Daha önce de Fenerbahçe’ye gelmesi söz konusu olan Tolgay yeni kahraman olabilir.Hafta başına dek bu transfer netlik kazanacaktır…