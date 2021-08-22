Süper Lig’in ikinci haftası ilginç bir olayla başladı. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala, Kasımpaşa kadrosu Futbol Federasyonu bilgisayar sisteminde onaylanmayınca kriz yaşandı. Gerekçesi ise inanılacak gibi değildi. Kasımpaşa kadrosunda yer alan kaleci Harun Tekin, sisteme göre Türk oyuncu olarak kabul edilmiyordu. Geçen hafta ilk 11’de sahaya çıkan milli oyuncu zorunlu olarak kadrodan çıkarıldı. Yerine kaleye Ertuğrul geçti.
Bu gelişmeyi başta Harun olmak üzere Kasımpaşalı yöneticiler anlamakta zorlandılar. Federasyon temsilcisi ve hakemler “Bir şey yapamayacaklarını” söylediler.
Olayın ayrıntısını aktaralım. Her takımın başına gelebilecek bir sorun olduğunu belirterek... Bilindiği gibi takımlar ilk 11’de en az 3 yerli oyuncu oynatma zorunda.
Kulüpler oyuncu listesini Federasyon'a gönderirken, yerli ve yabancı oyuncuları kodluyorlar. Varsayalım ki, bu kodlama sırasında belirtilen kutucuklara işaret konulmamış olsun. Sistem otomatik olarak harekete geçiyor. Çünkü yazılım öyle yapılmış. Siz istediğiniz kadar Türk oyuncu olun, bunu kabul etmiyor.
Bu durumda federasyonda bir yetkili bulmak mümkün olmayınca böylesine saçma bir sorun yaşanıyor. Her takımın başına gelmesi mümkün. Basit bir hata yüzünden kadroda değişiklik yapmak zorundasınız. 3 puan sildirmeyi göze alabilirseniz Türk oyuncunuzu oynatabilirsiniz...
En çok merak edilen bu durumda, Federasyon ne karar verir? Türk oyuncuyu sistem yabancı sayarsa ne olur? Şaka gibi. Ama gerçek…
KASIMPAŞA YENİLERLE KAZANDI
Geçen hafta deplasmanda Hatayspor’la berabere kalan Kasımpaşa kendi sahasında ligin yeni takımı Giresunspor’u ağırladı.
İki yeni transfer Jörgensen ile Umut’un attığı gollerle maçı kazanan İstanbul ekibi 3 puanı rahat elde etti.
Karşılaşmanın genelinde topa daha çok hakim olan Kasımpaşa, çok iyi oynamasa da aldığı galibiyetle büyük moral buldu. Yeni teknik direktör Cihat Arslan ilk maçına galibiyetle başlarken takımın son ana kadar maça asılması dikkat çekti.
Oyuncular hata yapmamak için oldukça dikkatliydi. Kanatlar performans sorunu yaşayınca, uzun boylu golcü Jörgensen’e yandan gelmesi beklenen hava topları yetersizdi.
Teknik direktör değişikliğinin taktiksel olarak sisteme yansıdığını gözlemledik. Daha çok topa hakim olmak, orta alandan hızlı çıkmak, kenarları iyi kullanmak anlayışı ilerleyen haftalarda istenilen düzeye gelecektir. Takımın daha çok şutu düşünmesi öngörülse de tam olarak yapılamadı. Orta alanda rakibi bozma, top çalma, temaslı mücadele eksikti.
Şunu da kabul edelim ki, henüz ikinci hafta. Yeni bir teknik ekip işbaşında. Zamanla çok iyi futbol izleyeceğimiz sinyallerini gördüğümüzü belirtelim.
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