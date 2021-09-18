Kasımpaşa geçen hafta kendi sahasında Galatasaray’la berabere kalan Trabzonspor’a 1-0 yenildi. Maçın analizini bir yana bırakırsak, hakem üçlüsünün kararları dikkat çekiciydi. Bilhassa orta hakem Mete Kalkavan’ın verdiği kararlar doğal olarak Kasımpaşalıları kelimenin tam anlamıyla çıldırttı.

Önceki sezonlarda da sıkça gördüğümüz hakemlerin yanlı tutumuna bir kez daha tanık olduk. Karşılaşma süresince tüm takdir haklarını Trabzonspor lehine kullanan Mete Kalkavan ve ona eşlik eden yan hakemler, çifte standartlı bir yönetim gösterdiler. Kabul etmek gerekir ki Kasımpaşa, Süper Lig’in en centilmen takımı. Hakemlere karşı iyi niyetliler. İtirazlarında bile bir nezaket var. Fakat bu ligde bu davranışın bir karşılığının olmadığı da bir gerçek. Hakemleri baskı altına almak, sürekli itirazda bulunmak, zaman çalmak, gereksiz yere kendini yere atmak, rakibi sakatlamaya yönelik hareket yapmak, hakemi yanıltmak gibi futbol dışı hiçbir hareketi Kasımpaşalı oyuncularda göremezsiniz.

Maçı güzelleştirmek, topun oyunda kalmasını istemek, iyi futbol oynamak gibi bir niyet içerisindeler. Ancak tüm bunlar bizim ligimiz için lüks. Tam tersini yapan haklı oluyor maalesef. Bizi şaşırtan ise Lacivert-Beyazlıların futbolu çirkinleştirmeden oynama iyi niyetine hakemlerin takındığı tutum. Birçok maçta hakemlerin Kasımpaşa’nın hakkını yediğini biliyoruz. Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan’ın oyunun hemen başında gösterdiği sarı kart da bunun en somut göstergesiydi. Umut’a yapılan tehlikeli harekete sarı kart göstermeyen Kalkavan'ın Umut’un hava topuna çıktığı bir pozisyonda faul sonrası sarı kartını çıkarması kötü niyetin başlangıcıydı. Karşılaşmanın 13.dakikasındaki bu sarı kart, hakemin tarafını seçtiğini en somut dakika oldu.

Ardından benzer iki harekette rakip takıma gösterilmeyen sarı kartlar, hakemlerin çifte standardını ve yanlı olduklarını belgeleyen kararlardı. Kasımpaşa atağa kalktığında avantajı uygulamayan Kalkavan’ın kötü niyeti maça damgasını vurdu. Adil olması gereken hakemler adaletle karar vermezse herkes için vicdanı sıkıntı olur.

Karşılaşmanın en önemli anı ise Kasımpaşalı Eren’in burnunun kırıldığı pozisyondu. Abdülkadir Ömür’ün yaptığı hareket sonrası burnu kırılan ve yerde kıvranan Eren’i görmezlikten gelen, oyuna devam diyen Kalkavan, oyuncuların topu dışarı atması sonucu maçı durdurmak zorunda kaldı. Maçın ilk yarısında yaşanan bu olay sonrası ne faul ne de sarı kart verilmediğinin de altını çizelim. Adalet herkese gerekiyor.

Kasımpaşa'da Jorgensen, Dirar ve Hadergjonaj, Bruma, Varga ve Mortadha kadroda yoktular. Buna karşın Trabzonspor karşısında ellerinden geleni yaptılar diyebiliriz.