Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında liglere ara verilmişti. 3 aylık bir süre sonra maçlar yeniden oynanmaya başladı.

Ekonomik kriz her kesimi olduğu gibi futbol kulüplerini de etkiledi. En büyük gelir kaynağı yayın parası olan kulüpler, Katarlı grubun yönetiminde olan beIN Sports'tan ödeme alma konusunda sorun yaşamaya devam ediyor.

Mart ayından bu yana kulüplerin ve federasyonun hesabına para yatırmayan Katarlı şirket, sürekli yeni bahaneler öne sürüyor.

Hafta içinde federasyonla yapılan görüşmede zarar ettikleri gerekçesiyle yeni bir indirim talebini masaya koydular.

Kulüpler Birliği'nin bu talebin kabul edilmesinin mümkün olmadığını iletmesiyle sorun çözülemedi.

Kulüpler muhatap olarak federasyonu tanıdıklarını ve konunun kendi lehlerine halledilmesini talep ettiler.

Sezon başından bu yana sıkıntılı bir süreç yaşandığını hepimiz biliyoruz.

Federasyonun Katarlı şirkete karşı bir yaptırım uygulaması da olanaksız. Çıkmaza giren sorunu yine Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu çözdü.

Kulüplerin çok zorda olduğunu, bunun için ödeme yapılmasını beIN Sports yöneticilerine iletti.

Fakat Cuma akşamı kulüplerin hesaplarına yatırılan paralarda kesintiler olduğu görüldü. Bu kesintilerin neye göre yapıldığını bilen yok.

Kimsenin sesini çıkarmaya gücü de kalmadığı ortada. Ne gelirse razılar. Çünkü kasalar tamtakır.

Yatan paraların bazı kulüplerin kasasına girmeden banka borcuna gittiği de ayrı bir konu.

Bu yoklukta ne gelirse kar diyenler bir yana, "Artık yeter, yayıncı kuruluşun oyuncağı olduk" diye rahatsızlığını dile getirenler ise çoğunlukta.

Spor Bakanı'nın ricası ile kulüplerin hakkı olan paraları eksik yatıran Katarlı şirketin kalan haftalar için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



Sezon sonu gündemin en önemli konularından birisi, şüphesiz maç yayınları olacak.

BeIN Sports'un bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'den de çıkacağı anlaşılıyor.

Daha önce de gündeme geldiği gibi, TRT, Turkcell ve Telekom ortaklığında bir platform yayın için bir araya gelebilir.