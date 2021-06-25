Fenerbahçe’de kongre günü. Ali Koç, ikinci 3 yıl için üyelerin karşısına çıkacak. Olağanüstü bir durum olmaz ise yeniden başkan seçilecek.

Başkan Ali Koç, başkanlık dönemiyle ilgili yaptığı açıklamalarda, olabildiğince kulübün durumunu tüm çıplaklığıyla taraftarlarıyla paylaştı. Hatta dileyen taraftar, Fenerbahçe internet sitesine girdiğinde mali durumun bütün ayrıntılarını görebilecek. Yalnız üyelerin değil tüm taraftarların erişimine açık olan tablolar, mali durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Ali Koç, en son Habertürk televizyonunda kulübün içinde bulunduğu durumu anlatırken, geçmiş dönemle ilgili de verileri dile getirdi. Bu konuşma sırasında en önemli ayrıntı ise, eski başkan Aziz Yıldırım’la ilgili söyledikleriydi. Koç, Yıldırım’a oldukça saygılı bir şekilde ifadeler kullandı. Yaptığı hizmetleri anlattı. Hatta övgü sayılabilecek sözler kullandı.

Ancak 3 yıl süresince defalarca görüşme taleplerine karşılık bulamadığının da altını çizdi.

Başkan Koç’un açıklamalarının en önemli ayrıntısı ise UEFA’nın raporuydu. Rapora göre Fenerbahçe’nin borçları çok fazlaydı. Gelirleri bir yana borç gayrimenkullerinin bile üzerindeydi.

Başkanlık sürecinde yaptıkları yanlışları da kabul eden Başkan Koç, öz eleştiri yapmaktan da çekinmedi.

Ardından 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım bir basın toplantısı yaparak, “Artık susmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

Aziz Yıldırım oldukça sert ifadeler kullanarak Ali Koç’u sert biçimde eleştirdi.

“Enkaz devraldık” sözüne çok alındığı anlaşılan Yıldırım’ın bu çıkışı bekleniyordu.

Fakat içeriği ne olursa olsun, söylemin bu kadar sert olması şaşırttı açıkçası.

Aziz Yıldırım’ın basın toplantısı sonrası sosyal medyada rakip takımların taraftarları zil takmış oynarcasına paylaşımlar yaptılar.

Fenerbahçeli taraftarların büyük çoğunluğu ise bölünmenin yersiz oluğunu dile getirdiler. Birleşmeye en çok ihtiyaç olduğu, bu nedenle Yıldırım’ın çıkışının iyi niyetli olmadığını yazdılar.

Sarı-lacivertli kulübün iç işlerini iyi bilen akil adamlar diyebileceğimiz bazı isimlerle yaptığımız görüşmelerde büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını gördük. Ortak görüş ise, “Bugüne dek konuşmayan Aziz Yıldırım kongreye iki gün kala neden bu kadar nefret söylemiyle ortaya çıktı. Bu açıklamalar Fenerbahçe düşmanlarını sevindirmekten başka bir şey değil…” şeklindeydi.

Fenerbahçe camiasını ikiye bölmekten öteye gitmeyen bu tutum elbette yadırgandı. Eleştiri olmalı. Demokrasinin vazgeçilmezidir. Herkes görüşünü özgürce ifade etmeli.

Sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe Kulübü'nde, Aziz Yıldırım’ın söylediklerinde gerçek yönler olsa da yöntemin yanlış olduğu ortada. Kongreye gidip konuşmak yerine, basın toplantısında suskunluğunu bozması pek anlaşılamadı.

Keşke Aziz Yıldırım aday olsaydı. Ya da bir arkadaşını aday olarak gösterseydi. Fenerbahçe Cumhuriyeti’ne yakışanı yapsaydı. Demokratik bir seçim yapılarak yine örnek olarak gösterilseydi.

Anlaşılan Ali Koç’un yeni dönemde işi daha da zor geçecek. Artık karşısında bir muhalefet olduğu gerçeği ile karşı karşıya.

Bu nedenle alacağı teknik direktörden, futbolculara kadar en iyisini bulmak zorunda. Aziz Yıldırım’ın yaptığı bu sert açıklamalar, Ali Koç’u daha dirençli çalışmaya iter. Bu açıdan bakıldığında yararlı da oldu demek mümkün.

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