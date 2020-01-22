Fenerbahçe, Kayserispor’u elerken zorlanmadı. İlk yarısı oldukça düşük tempoda oynanan karşılaşma antrenman havasında geçti…

Ligde tutunmaya çalışan Kayserispor bir varlık gösteremedi. Yenilenen kadronun takıma neler katacağı ilerleyen haftalarda belir olacak. Ancak, gördüğümüz kadarıyla işleri çok zor. Doğru dürüst atak yapamayan, mücadele güce düşük bir takım olarak umut vermediler…

Bu kadar etkisiz bir takım karşısında Fenerbahçe’den daha iyi bir oyun bekleniyordu. Onlar da bu hafta oynayacakları Başakşehir maçını düşünmüş olacaklar ki, kendilerini sıkmadılar. Temposu düşük olabildiğince yavaş oynan bir karşılaşma izledik.

Maçın son 30 dakikası biraz daha coşkulu geçti. Zaman zaman Fenerbahçe’nin iyi organize pasları ve ataklarını izledik. Pozisyon zenginliği olmasa da, Rodrigues, Gustavo ve Ferdi performans olarak öne çıktılar…

Vedat’ın cezalı duruma düşmesi durumunda golcü olarak forma giyecek olan Mevlüt, Kayserispor’a bir gol atmasına karşın tam olarak “ben bu sorun çözerim” diyebileceğimiz bir oyun çıkaramadı. Bu denli zayıf bir savunma karşısında bile etkisiz kaldı…

Ersun Yanal, daha çok oynamayan oyuncularına forma şansı vererek onların performansını görmek istiyordu doğal olarak. Orta alanda oynayan Tolgay’ın bu şansı elinin tersiyle itmesini anlamak mümkün değil. Tam da onun kendini göstereceği bir atmosfer vardı. Baskı yoktu, rakip rahatsız edecek bir hamlede bulunmuyordu. Bomboş bir alanda oynadı. Ne var ki, Gustavo’nun sergilediği iyi oyunun gölgesinde kaldı. Bir kez daha umutları boşa çıkardı anlayacağınız…

Oyunun geneli oldukça yavaş bir tempoda geçti. Ersun Yanal, nedendir bilinmez her iki bekini oyuna sokmakta cimri davrandı. Dirar ile Cengiz ilk yarı hiç atağa katılmadılar. İkinci yarı birkaç pozisyon dışında çakılı oynadılar…

Fenerbahçe’de en dikkat çeken oyuncu Adil Rami oldu diyebiliriz. Geldiğinden bu yana oynadığı en iyi maçlardan birini çıkardı. Savunmada dikkatli olmasının yanı sıra, şut düşüncesi ve topu oyuna sokma becerisi olumluydu. Açıkçası Adil Rami şaşırttı sergilediği iyi futbolla. Aklımıza gelen soruyu da soralım. Bugüne dek Adil neden hazır olmadı? Antrenman eksikliği mi, yoksa nasıl olsa göndereceğiz düşüncesi mi?

Şampiyonluk iddiası bulunan Sarı –Lacivertiler ara transferde istediği hamleleri yapamadı.Bu hafta Futbol Federasyonu'ndan çıkacak kararla birlikte bir hamle söz konusu.

Ersun Yanal, eldeki oyuncuları iyi kullanırsa sorunu çözebilir. Mehmet Ekici, Adil Rami takıma yeni kuvvet olabilir. Elbette, Rodrigues ile Ferdi bireysel becerileri yüksek iki oyuncu olarak Fenerbahçe’nin çözüm üreten isimleri olarak gözüküyor. Buradaki, tek sorun iyi bir kadro mühendisliğinin taktiksel olarak sahaya yansıtılması…

O yok bu yok diye yakınma yerine, eldeki değerleri kullanma becerisini teknik kadro gösterebilirse Fenerbahçe amacına ulaşabilir. Yeter ki, sahaya mücadele eden, yılmayan, dirençli, inanan kazanmayı ortak bilinç edinmiş bir kadro çıkarılsın…

Son söz; Ersun Yanal hoca, eldeki oyuncuları harcama yerine kazanmayı hedefleseydi sonuç daha farklı olurdu. Adil, Mehmet Ekici örneğinde olduğu gibi…