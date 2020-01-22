Beşiktaş, Sivas yenilgisinden sonra bir kez daha kendi sahasında Erzurumspor’a yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı…

Sivas mağlubiyeti ile şampiyonluk yarışında geriye düşen Beşiktaş kupa maçını kazanıp güven tazelemek niyetindeydi. İlk maçı kaybetmeleri nedeniyle, İstanbul’da işi sıkı tutacakları bekleniyordu. Ancak, sahaya çıkan kadroyu görünce Abdullah Avcı’nın "Bir bildiği var” diye düşündük…

Burak, Vida, Atiba gibi isimleri yedek soyunduran Avcı, orta saha dizilişi ile oyunu rakip takıma teslim etti. Oğuzhan’ın fizik olarak yetersizliğini son ana kadar görmedi. Orta saha çalışmayınca, takım ilerleyen dakikalarda oyundan düştü. Bir tek N’Koudou ne yaptığını bilen oyuncu konumundaydı. Tüm atakları başlatan, rakip eksilten orta yapan oyuncu olarak dikkat çekti. Sağ kanatta ise her zaman olduğu gibi Gökhan üzerine düşen görevi yaptı. Öteki oyuncular için aynı şeyleri söylemek mümkün değil…

ROTASYONUN FATURASI AĞIR OLDU

Abdullah Avcı, ilk maçta yenildiği rakibine karşı neden rotasyona gitti bilinmez. Ancak, bir tahmin yürütmek gerekirse bu hafta oynanacak olan Göztepe maçını düşündü diyebiliriz. Fakat, kupa maçını riske atmak çok ağır bir karardı. Sonucu da hezimet oldu…

Beşiktaş, Erzurumspor’a ikinci kez yenilerek kupa dışında kaldıysa bunun birinci sorumlusu teknik direktör Abdullah Avcı’dır. Sonra, ikinci yarı oyunu bırakan oyuncular. Bir ara topa hakim olmak yerine sanki sahada Barcelona varmışcasına seyrettiler. Top kapmak bir yana girdikleri ikili mücadelelerin tamamını yitirdiler. Erzurum’un pasları, oyunu istedikleri gibi yönlendirişinin temel nedeni Siyah-Beyazlıların oyunu bırakması ve pes etmeleriydi.

Beşiktaş bu motivasyonla zor maç kazanır. Üstelik taraftarın güveni kalmadı. Karşılaşma oynanırken, ve sonrasında tepkilerin artması ve istifa sesleri bunun en somut örneği…

ERZURUMSPOR MUHTEŞEM OYNADI

Kupa maçını iki kez aynı skorla kazanan Erzurumspor, Beşiktaş’a futbol dersi verdi! Bir alt ligde oynayan takımın performansı izleyenleri şaşırttı hatta hayran bıraktı. Maçın başından sonuna dek, inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Telaşlanmadan, sakin kalarak, topu oynattılar. Ne boşa koştular ne de gereksiz hamleler yaptılar. İnatla ayağa pas yaparak, Siyah-Beyazlıların temposunu düşürdüler. Pas yüzdeleri çok yüksekti. Kontrataklara çıkışları, pas organizasyonu ve gol atmak için ince eleyip sık dokuyuşları müthişti…

Bu anlamda, Erzurumspor’u kutlamak gerekir. Futbolun Anadolu’da oynandığını hatta daha iyi oynandığını gösterdiler. Üstelik bunu İstanbul’da Beşiktaş’ın sahasında sergilediler. Futbol adına sevindirici bir olaya tanık olduk açıkçası…

Erzurumspor’u başta teknik direktörü olmak üzere bir kez daha kutlayalım. Kaleci Kayacan ve Osman başta olmak üzere tüm futbolcular büyük bir emekle hak ederek kupada turu geçtiler…

Üstelik, as oyuncularını ilk 11’de sahaya sürmeyerek takıma olan güvenlerini ortaya koymaları da ayrıca anlamlıydı…