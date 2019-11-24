Malatya deplasmanında alınan bir puan teknik kadroyu ve elbette en çok Ersun Yanal’ı sevindirdi. Taraftar ise ne oynanan oyundan memnun kaldı, ne de alınan bir puandan…

Teknik direktör Ersun Yanal, istatistiklere sığınarak iyi oynadıklarını söylüyor. Atılan şut sayılarının çokluğunu örnek gösteriyor Yanal hoca. Ancak şutların çoğunluğu kale direklerine ne kadar yakındı diye bakıyor mu acaba? Ya da atılan şutların hızı, kalitesi istenilen verimlilikte miydi?..

Şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe’de oyun son haftalarda geriye doğru bir ivme gösteriyor. "Eksik oyuncularımız vardı" yakınması boş laftır. 30’a yakın oyuncu grubundan ideal bir 11 çıkarmak mümkündür. Bu da tamamen teknik direktörün mahareti ile ilintilidir…

Fenerbahçe yönetimi, teknik kadrosu, futbolcu grubu alınan bir puanı yeterli buluyorsa diyecek bir şey yok. Ancak şurası unutulmamalı ki şampiyonluk iddiası ile yola çıkan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor Avrupa’da ciddi bir sınav verdiler. Ve yoğun maç trafiği yaşadılar. Peki Fenerbahçe’nin bu tür bir maç programı var mıydı? Büyük bir avantajdı Sarı- Lacivertliler adına bu durum. Daha az maç yapmak, diri kalmak, sakatlık sorunu yaşamamak, fiziksel yorgunluktan uzak olmak gibi kıstaslar lehineydi. Fenerbahçe bu avantajını iyi değerlendiremedi. Arayı açabilir, hatta puan farkı 10’lu sayılara çıkabilirdi… Olmadı.

Bunun sorumlusu kim? Tartışmasız teknik direktördür. Elbette sakat oyuncular, ideal yerinde oynamayanlar gibi sorunlar yaşandı. Ancak Fenerbahçe kadrosunda yer alan her oyuncu, eğer o formayı giymek için kadroya alındıysa şikayet anlamsızdır…

GALİBİYETTEN ÇOK BERABERLİK HEDEFLENMİŞTİ

Tıpkı Malatyaspor karşılaşmasında olduğu gibi. Sahaya çıkan kadro ve daha sonra oyuna girenlere baktığımızda, galibiyetten çok bir puan hedeflenmişti. Açıkçası kaybetmeyelim duygusu kazanma duygusunun çok önüne geçmişti. Neredeyse 9 savunma özelliği olan bir oyuncu grubu sahadaydı…

Ersun Yanal hocaya sormak isteriz; Emre penaltıyı kaçırdı diye mi son dakikalara kadar oyunda kaldı? Üstelik Emre, Malatya maçında en kötü maçlarından birini oynadı. Tıpkı Ozan ve Tolga gibi…

İş burayla da bitmiyor. Yaklaşık bir yıldır sahalarda görmediğimiz, hatta artık gönderilmesi konuşulan Alper kurtarıcı olarak ilk 11’de yer almıştı. Hazır olmadığı, fiziksel güçsüzlüğü yanı sıra oyun ezberini yitirmiş bir Alper ne yapabilirdi?

Kadroda yer alan Rodrigues, Deniz gibi iki forvet oyuncu neden yedek bekletildi? Forvet arkasında Kruse’nin görevini üstlenecek bir başka oyuncu yok muydu?

Vedat ve Mevlüt’ün olmayacağı çok önceden belliydi. Antrenmanlarda nasıl bir arayış ve hazırlık yapıldı gerçekten merak ediyorum.

Malatyaspor, oynadığı ve aldığı sonuçlarla iyi takım olduğunu kanıtladı. En önemli özellikleri orta alanda etkili oluşları. Bu tür güçlü bir orta sahayı nasıl etkisiz kılarım taktiğini gören var mı? Emre, baskıyı yediğinde pas bile veremedi. Tıpkı Ozan ve Tolga gibi.

KADRO SEÇİMİ DE DEĞİŞİKLİKLER DE YANLIŞTI

Kim ne derse desin Ersun Hoca’nın sahaya çıkardığı kadro da, sonradan yaptığı değişiklikler de yanlıştı. Son yarım saat gerekli hamleleri yapamadı. Kazanma düşüncesi yerine skoru korumak istedi. Galibiyeti istemek başarmak kadar değerlidir. Şampiyon olmak için nerede olursa olsun kazanmak zorundasınız. Bunun başka bir savunması olamaz.

Oyuna gelince, ilk yarı sert bir mücadele vardı. Her iki takım oyuncuları gergindiler. Biraz da hakemin geç müdahaleleri ve pozisyonların tartışılması bu gerginliğin nedeniydi. Penaltı kararı, geçersiz sayılan gol yanı sıra ayağa basmalar gibi pozisyonlar oyuncuları sinirlendirdi…



Kaçırılan penaltı, Fenerbahçeli oyuncuları ciddi anlamda etkiledi. İkinci yarı tempoları düştü. Bir başka soru da Emre dışında penaltı atacak başka bir oyuncu yok mu?

Yaşının verdiği dezavantaj ve ilk yarının son saniyelerinde bu tür bir kritik vuruşu Emre gibi yumuşak vuruş yapan birinin yapması yanlıştı…

ZANKA YÜZÜNDEN DİRAR SARI KART GÖRDÜ

Şurası bir gerçek ki artık Anadolu takımları cepte keklik değil. Çok iyi kadrolara sahipler ve daha mücadeleci oynuyorlar. İstanbul takımları bu gerçeği görmek zorunda. Ve buna göre oyun planlarını geliştirmeliler.

Fenerbahçe’de bir başka sorun ise stoper Zanka’nın performansı. İki önemli hata yaptı. Birinde kaptırdığı top gol oluyordu. Dirar faul yaparak durdurdu rakibini ve bir sarı kart gördü Zanka’nın hatasını gidermek adına…

Bir başka dikkat çeken durum ise Hasan Ali ve Dirar çok az atağa çıktılar. Orta yapacakları anlarda Malatya ceza sahası içinde bir tek Moses vardı. Bu nedenle genellikle geriye döndüler. Ataklar çoğu kez başlamadan bitti…