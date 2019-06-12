Bodrum’da tatilini sürdüren İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Fatih Terim’in Göltürkbükü Mahallesi'ndeki evine çiğ köfte gönderdi. İHA'nın haberine göre, götürülen çiğ köfteyi yiyen Terim'in, bir forma imzalayarak Tatlıses’e hediye olarak gönderdiği öğrenildi.

Terim, “İbrahim çok eski ve yakın arkadaşımdır arada bir telefonlaşır hal hatır sorarız” dedi.

TARAFTARLARI EVİNDE AĞIRLADI

Daha sonra Bodrum’daki Galatasaray taraftarlarını da evinde ağırlayan Terim, taraftarlara ikramlarda bulundu. Hiçbir taraftarı kırmayan Terim, herkes ile teker teker fotoğraf çektirdi. Taraftarların yanlarında getirdikleri formaları imzalayan Terim’in neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.