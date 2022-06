"EVLENECEĞİM"

Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım 'para gitmesin' diye evlenmemi istemiyor. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

Ahmet bana geldi yalvardı, 'Baba beni gel bu kadından kurtar.' dedi. Şu an evli olduğu kadın için sonra gitti barıştı.