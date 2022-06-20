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İbrahim Tatlıses: Oğlum Ahmet Tatlıses vurulduğum gün gidip şirketin kasasındaki paraları boşalttı - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses: Ahmet vurulduğum gün gidip şirketin kasasındaki paraları boşalttı

İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir süredir büyük oğlu Ahmet ile arası açık olan ünlü türkücü, "Vurulduğum gün Ahmet gidip şirketin kasasındaki paraları boşalttı!" dedi

20.06.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 7 çocuğu ve 9 torunu olan sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir arasının açık olduğu eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet ile ilgili konuştu. 

  • "7 DÜKKAN BATIRDI"

    'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlanan Tatlıses, Sara'ya ve büyük oğluna sitem etti. İşte 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları:

    45 sene önce ayrılmışım, 45 senedir maaş ödüyorum. Bir maaş ödemesem şirketi karıştırıyorlar. Oğluna 7 dükkan verdim, hepsini batırmış neyin helalliği! Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere... Ben Adalet Hanım'dan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o 7 tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı, istediği her yeri verdim. Benden ne istedilerse verdim daha ne yapayım. Varımı yoğumu veriyorum, yine kurtulamıyorum.

  • "ONUN ADINI BİLE DUYMAK İSTEMİYORUM!"

    70 yaşında adamım sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık! Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık? Bana biraz merhamet edin!

    Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum'dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim

  • "ŞİRKETİN KASASINI BOŞALTTI"

    Hastaneye gitti, eğer bir damla gözyaşı döktüysem… İhanete uğradım ihanete! Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?

    Neden benim ellerim kasılıyor, hep içime atıyorum diye... Adalet Hanım senin bende ne hakkın var? Üç bin lira ödüyorum, daire verdim oturuyorsun.

  • "EVLENECEĞİM"

    Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım 'para gitmesin' diye evlenmemi istemiyor. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

    Ahmet bana geldi yalvardı, 'Baba beni gel bu kadından kurtar.' dedi. Şu an evli olduğu kadın için sonra gitti barıştı.

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