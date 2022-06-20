"ONUN ADINI BİLE DUYMAK İSTEMİYORUM!"

70 yaşında adamım sahneye çıkıyorum. Ne zaman çıktım, para kazanmaya başladım yine başladılar… Canıma yetti artık! Sağlığımla mı uğraşayım onlarla mı, uğraşayım ne yapayım artık? Bana biraz merhamet edin!

Hiçbir çocuğumu ihmal etmem. Bir tek en büyüğü hariç… Onun ismini bile duymak istemiyorum. Bodrum'dan çıktım geliyorum bana çok ağır laflar etti. Onları şimdi söylemeyeceğim