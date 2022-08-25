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İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten kaza sonrası ilk açıklama! Mahkemelik olmuşlardı... - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten kaza sonrası ilk açıklama! Mahkemelik olmuşlardı...

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da ölümden döndü. Mahkemelik olduğu babasını kaza yerinin ardından hastanede ziyaret eden Ahmet Tatlıses, "Büyük bir kaza atlattılar. Sağlık durumu iyi. Buna da şükür..." şeklinde konuştu

25.08.2022 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak, şarampole devrildi.

    Olay yerine gelen ekipler, minibüste sıkışan Tatlıses'i kurtardı. Ünlü türkücü, vinç yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Babasıyla mahkemelik olan Ahmet Tatlıses de ünlü türkücüyü ziyaret etti.

  • "BÜYÜK BİR KAZA ATLATTILAR"

    İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Babasının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tatlıses, şunları söyledi:

    Beni Polat Yağcı aramıştı. Olay yerine gittik. Bayağı kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım. Doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Buna da şükür... Gerçekten büyük bir kaza... Hepsi, diğer yaralı arkadaşlar da iyi çıkmış. Allah'ın takdiri diyelim, buna da şükür... Allah korusun kendilerini...

  • "TEHLİKELİ DE OLSA ARACIN İÇİNE KADAR GİRDİM"

    "Akşam sahneye çıkabilir, iyi galiba." diyen Tatlıses, "Sahneye çıkmasına ben bir şey diyemem. Geçmiş olsun diyorum." açıklamasını yaptı.

    Ahmet Tatlıses, gazetecilerin, "Aranızda bazı problemler vardı. Kazayı ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu?" sorusuna ise, "Beni ilk Polat aradı. Ne olduğunu bilmeden gittim. Bu bir kazadır, sonuçta gidilecektir. Tehlikeli de olsa aracın içine kadar girdim, doğrudur. Sıkıntı yok... İnsan burası kalptir, bir şekilde girersin... Saygılar... Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah kendisine..." yanıtını verdi. 

  • ZEHİR ZEMBEREK İFADELER!

    Öte yandan İbrahim Tatlıses'in, Babalar Günü'ndeki "Baba candır, babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajı oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki gerilimi artırmıştı.

    Ünlü türkücünün bu sözüne Sara, sert yanıt vermişti. Bunun üzerine ise İbrahim Tatlıses, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına kayıtsız kalmamıştı.

  • "HANGİ BABALARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN?"

    Adalet Sara, Babalar Günü'nde, "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak, göndermede bulunmuştu.

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