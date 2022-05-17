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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses nişanlandı

İbrahim Tatlıses'in kızı nişanlandı

Dilan Çıtak Tatlıses, uzun süredir beraber olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Yüzükleri Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı

17.05.2022 - 07:53 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

  • İbrahim Tatlıses'in kızı, önceki akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle sevgilisiyle nişanlandı. Müzisyen ikilinin yüzüklerini Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı.

  • TALİHSİZ OLAY!

    Nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay geldi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Çıtak, "Gözüm gibi baktığım elbisemdi ama tek kızamayacağım şey köpekti. Köpek benim en hassas noktam. Tuvaletini yaptı. Şimdi ben buna nasıl kızayım?" dedi.

  • "DÜĞÜN GİBİ NİŞAN OLDU"

    Ardından basın mensuplarıyle sohbet eden çiftten Dilan Çıtak Tatlıses, "Düğün gibi nişan oldu. Çok fazla hayal kurduk, pandemi girdi araya. Bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun, babamla barışalım... Annem, anneannem ve benim Cem babam eksik ama inşallah eylül ayında hep beraber olacağız." ifadelerini kullanarak, duygularını dile getirdi.

  • "İBRAHİM TATLISES BENİ EVLADI GİBİ SEVDİ"

    Levent Dörter de, "İbrahim Tatlıses'ten kız istemenin zorlukları vardı ama beni evladı gibi sevdi. O zorlukları aştım." şeklinde konuştu.

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